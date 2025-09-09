Miguel Ángel Russo, en reposo domiciliario: ¿cuándo podría volver a los entrenamientos en Boca?

Miguel Ángel Russo ya se encuentra en su casa y cumpliendo el reposo, pero muchos se preguntan cuando volverá a las prácticas en el Xeneize.

Miguel Ángel Russo ya se encuentra descansando en su casa luego de que la semana pasada permaneciera tres días en el Instituto Fleni debido a que se le detectó una infección urinaria. El entrenador de 69 años pasó algunos días en el hospital hasta que el pasado viernes por la tarde le dieron el alta médica y pudo regresar a su casa para seguir haciendo reposo.

Luego de que le diera fin de semana libre a sus futbolistas, Boca regresó el lunes por la tarde a los entrenamientos pensando en el partido de este domingo a las 17:30 frente a Rosario Central en el Gigante de Arroyito. Sin embargo, Miguelo no estuvo presente en la práctica y quien la comando, como viene sucediendo desde el martes pasado, fue Claudio Úbeda junto a Juvenal Rodríguez, Adrián Gerónimo, Cristian Aquino y Cristian Muñoz (el resto del cuerpo técnico).

¿Cuando volvería Miguel Ángel Russo a dirigir las prácticas en Boca? Por su parte, Miguel Ángel Russo ya se encuentra en buen estado, pero los médicos le dieron reposo por más tiempo a pesar de que siempre mantuvo un buen estado anímico y manifestó sus ganas de volver a al Predio de Ezeiza para retomar los entrenamientos en el cuadro de la Ribera.

Miguel Ángel Russo Miguel Ángel Russo volvería a las prácticas en Boca el fin de semana. Guillermo Gutiérrez Zonda / MDZ

Tras hacerse los chequeos el lunes por la mañana, los médicos aún no le recomendaron que vuelva a dirigir las prácticas en Boca y todo indica que el DT de 69 años recién volverá a estar al mando el fin de semana, según informó TyC Sports. Además, de cara al inminente duelo del próximo domingo frente al Canalla, persiste la incertidumbre sobre su presencia en el Gigante de Arroyito, estadio donde es muy querido. Sin embargo, esa duda queda en un segundo plano, ya que en La Ribera lo que realmente importa en este momento es la salud del entrenador.