La fuerte sentencia de Agustín Canapino sobre los cambios en el Turismo Carretera para la Copa de Oro: "Sin palabras"

Agustín Canapino se refirió a los cambios técnicos anunciados por la ACTC que regirán desde la carrera en San Luis.

El Turismo Carretera inicia un nuevo capítulo este fin de semana en el autódromo Rosendo Hernández de San Luis, donde comenzará la Copa de Oro 2025. La competencia llega con un condimento extra: la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC) anunció modificaciones reglamentarias que impactarán en las cinco marcas de la categoría.

Agustín Canapino, referente del TC, se pronunció sobre los cambios en diálogo con Campeones. “Hubo un cambio importante reglamentario el viernes, así que veremos cómo nos va en la Copa de Oro”, señaló el arrecifeño, quien conduce un Chevrolet Camaro del equipo Canning Motorsport.

Las declaraciones de Canapino sobre los cambios en el TC Ante la consulta sobre si lo tomó por sorpresa, Canapino fue contundente: “Sin palabras. Hay que respetar lo que decida la categoría y seguir para adelante”. El piloto dejó en claro que, pese a las modificaciones, su enfoque está en mantener la calma y continuar con el trabajo de todo su equipo.

Agustín Canapino arranca líder en San Luis El Titán comenzará la Copa de Oro con 16 puntos acumulados, producto de dos victorias en la etapa regular. Lo sigue de cerca Marcelo Agrelo con 15 unidades tras consagrarse ganador de la fase inicial. Más atrás, con 8 puntos, se ubican Mariano Werner, Mauricio Lambiris y Otto Fritzler.