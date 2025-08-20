Malas noticias para Julián Santero: el líder del Turismo Carretera fue sancionado antes de la fecha en Buenos Aires

A días de la competencia en el autódromo Oscar y Juan Gálvez, Julián Santero recibió un castigo que podría complicar su fin de semana.

La Comisión Asesora y Fiscalizadora de la ACTC confirmó este martes una sanción para Julián Santero, actual campeón y líder del Turismo Carretera, a pocos días de la competencia en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires. El castigo llega en un momento clave del campeonato y podría complicar el fin de semana del piloto mendocino.

En el comunicado semanal del ente fiscalizador, se resolvió “aplicar al Piloto de TC Julián Santero la sanción de recargo de cinco puestos en la próxima clasificación que participe, por maniobra peligrosa contra el Auto N° 22 perteneciente al piloto Otto Fritzler durante la competencia final disputada en el Autódromo Villicum de Albardón, San Juan”.

sanción santero La ACTC sancionó a Julián Santero por una maniobra peligrosa en San Juan. La decisión se vincula con el incidente protagonizado por ambos pilotos en la última fecha, donde Santero fue considerado responsable del toque. Así, el mendocino largará condicionado en Buenos Aires, un escenario histórico que suele definir mucho del rumbo del campeonato.

Qué dijo Julián Santero Consultado por el tema, Santero admitió su error aunque no dejó de dar su visión sobre la maniobra. “Sigo pensando un poco lo mismo, la defensa de Otto es un poco exagerada. Pero como se vio en las imágenes, no hay justificación, el error es mío. Soy yo quien podía evitar ese toque. Estoy bien recargado”, señaló en diálogo con Martín Pace.