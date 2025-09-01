Sufre Russo: se confirmó la lesión de Marchesín y podría perderse el próximo partido de Boca

Agustín Marchesín debió ser sustituido sobre el cierre del encuentro contra Aldosivi y encendió las alarmas en el mundo Boca.

El arquero de Boca Juniors, Agustín Marchesín, sufrió este domingo en la victoria sobre Aldosivi un desgarro en el sóleo de la pierna derecha y se perdería el encuentro interzonal de la octava fecha del vigente torneo Clausura ante Rosario Central.

Este domingo en el estadio José María Minella de Mar del Plata, el Xeneize le ganó 2-0 al Tiburón y sumó su tercer triunfo al hilo en este certamen. Si bien las sensaciones son positivas tras la victoria, lo negativo radica en la sustitución del guardameta a los 45 minutos del segundo tiempo por Leandro Brey.

La lesión de Agustín Marchesín en Aldosivi-Boca La lesión de Agustín Marchesín que preocupó a Boca ante Aldosivi La lesión de Agustín Marchesín que preocupó a Boca ante Aldosivi. ESPN

Con el triunfo a punto de concretarse, el arquero campeón de América con la Selección argentina en 2021 recibió la pelota en su área, quiso salir jugando, eludiendo al delantero Facundo De La Vega, recortó para adentro con una gambeta pero, inmediatamente, tocó en corto para su compañero y pidió el cambio, acusando un dolor en la pierna derecha.

Marchesín venía atravesando una racha de tres partidos con la valla invicta, incluyendo este encuentro ante Aldosivi. Anteriormente, la seguidilla empezó ante Independiente Rivadavia en Mendoza y continuó ante Banfield en la Bombonera.