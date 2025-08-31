La preocupante frase de Agustín Marchesín tras salir lesionado en Aldosivi vs. Boca: "Me rompí"

La jugada se dio en un momento insólito. Ya con tiempo cumplido, el arquero tomó la pelota en su área, gambeteó con un elegante enganche a Facundo De La Vega y despejó. En ese movimiento sintió una molestia en la pierna derecha y cayó al suelo con visibles gestos de dolor.

En la transmisión se alcanzó a leer en sus labios lo que le dijo a sus compañeros: “Me rompí”, una frase que generó preocupación inmediata. Tras recibir asistencia médica, el cuerpo técnico decidió reemplazarlo y darle ingreso a Leandro Brey , que entró apurado, casi sin entrar en calor y colocándose los guantes en el camino al arco.

Marchesín se retiró por sus propios medios, pero con serias dificultades para pisar. Desde el cuerpo médico informaron que la molestia está en la zona del sóleo de la pierna derecha. De todos modos, este lunes el arquero se someterá a estudios más profundos para determinar el grado de la lesión y el tiempo estimado de recuperación.

El arquero de 37 años, surgido de Lanús y con paso por la Selección argentina, venía de recuperar continuidad en Boca y era uno de los puntos altos del equipo en las últimas fechas. Ahora, la incertidumbre lo pone en duda para los próximos compromisos y abre la puerta a Brey para tener protagonismo.