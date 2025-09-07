El famoso conductor que estaría dispuesto a meterse en la política de Boca: "Si Riquelme me lo pide..."

El histórico relator de la campaña xeneize en los 90 dejó abierta la puerta a sumarse en las próximas elecciones si lo convocan personas de su confianza.

Riquelme asumió como vicepresidente de Boca en diciembre de 2019 y en 2023 se convirtió en el presidente del club.

La mesa de Neura estaba en pleno streaming cuando Daniel Mollo, histórico relator de la campaña de Boca, lanzó la bomba: “¿Vas a ser dirigente de Boca algún día, sí o no?”. El destinatario fue nada menos que Alejandro Fantino, confeso hincha y con pasado fuerte ligado al club.

“Y si Román me lo pide…”, contestó entre risas el conductor, aunque enseguida se puso serio y dejó clara su postura: “Si un tipo como vos o un amigo como vos o London, que es amigo mío, se mete en la política de Boca y quieren que yo los acompañe, si me dan una vocalía o una peña del Interior, yo feliz de la vida, hermano. Atrás eh, segundo plano”.

Fantino recordó sus años como relator de la campaña xeneize junto a Roberto Leto, en los 90, cuando con melena rubia seguía a Boca por el país y en la Copa Libertadores o las Intercontinentales. “Y vos sabés que tengo una característica, ¿cómo me fue cuando estuve en Boca? Salimos campeones de todo”, remató con orgullo.

Eso sí, también aclaró sus condiciones de entrada: “Yo voy, pero con London o con Mollo, no voy con gente que no conozco”, lanzó cuando en la mesa le mencionaron a Mauricio Macri.