Atento, Boca: los dos gigantes de México que vienen a la carga por Merentiel

Los dos gigantes de México que vienen a la carga por Merentiel, una de las figuras de Boca.

Miguel Merentiel fue una de las figuras de Boca en 2025. El delantero charrúa, que tuvo varios altibajos durante el año, fue el goleador del cuadro de la Ribera con 15 tantos y poco a poco se convirtió en una pieza indispensable en el once de Claudio Úbeda, a tal punto de ser el 9 titular.

Ahora, durante el mercado de pases es probable que muchos equipos posen sus ojos en la Bestia, pero no todos pueden pagar la cláusula de rescisión de 18 millones de dólares o una cifra cercana a ese monto por el cual la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme podría ponerse a negociar.

Monterrey y América van a la carga por Merentiel No obstante, en las últimas horas se conoció la noticia de que el América y los Rayados de Monterrey, ambos equipos del fútbol mexicano, tienen en carpeta al uruguayo y podrían enviarle una oferta en los próximos días a Boca para negociar por su pase. De todas maneras, previo a eso tendrán que solucionar sus problemas con el cupo de extranjeros para acercar propuestas.

Miguel Merentiel América y Rayados de Monterrey vienen con todo por la Bestia Merentiel. Por su parte, desde el lado del Xeneize la intención es retenerlo y que se quede para jugar la Copa Libertadores, aunque a excepción de Paredes, ningún jugador es considerado intransferible. Además, desde el entorno de Merentiel dejaron entrever que el futbolista estaba en búsqueda de un salto económico y está esperando a tener una reunión con el presidente para tratar el tema o en caso de que llegue una oferta analizar los pasos a seguir.

Que había dicho Merentiel sobre su futuro en Boca "Boca es mi lugar en el mundo. Me siento muy cómodo y estoy muy feliz, tanto mi familia como yo. La pasamos muy bien y estamos felices de estar acá. La gente es una locura. Tengo una conexión terrible. La verdad que la gente siempre me lo hace sentir en todo momento. Cuando voy a la calle, cuando voy a cualquier lado siempre están ahí para darme su apoyo. Feliz, muy feliz con la gente de acá", sentenció en diálogo con La Nación.