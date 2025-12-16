Pese a los rumores del interés de Boca, Borja estaría cerca de llegar a un grande del fútbol mexicano

Tras su salida de River, trascendió un supuesto deseo de Boca por Borja. Sin embargo, su futuro pareciera estar en la Liga MX.

Tras un muy flojo 2025, tanto a nivel individual como colectivo, Miguel Ángel Borja se despidió de River Plate, dándole fin a una etapa de 3 años y medio en el club que fue de mayor a menor. Ya como agente libre, busca un nuevo equipo con el cual levantar cabeza para ilusionarse con volver a la Selección colombiana.

Días atrás, se armó un gran revuelo cuando, en una entrevista con ESPN, el colombiano no descartó la posibilidad de jugar en Boca Juniors si lo llamaban. Esto generó una fuerte ola de especulaciones, alimentada incluso por el propio representante del delantero. Sin embargo, su futuro parece estar lejos del fútbol argentino.

Aseguran que Borja está muy cerca de Cruz Azul Aseguran que Borja está muy cerca de Cruz Azul Según informó este martes el periodista mexicano César Caballero por la señal de ESPN, el Colibrí está muy cerca de convertirse en futbolista de Cruz Azul. El primer ofrecimiento se había producido hace una semana, aunque recién lo atendieron en los últimos días tras quedar eliminados de la Copa Intercontinental ante Flamengo.

El goleador ya habría llegado un pre-acuerdo de palabra con la Máquina Cementera y, si bien aún no hay nada formal ni firmado, todo estaría encaminado para que la negociación termine de cerrarse en los próximos días y el fichaje sea anunciado antes de que comience la pretemporada el 29 de diciembre.