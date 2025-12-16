¡Bombazo total! Aseguran que Gallardo quiere a Cristian Medina para River: la postura del ex Boca

Cristian Medina, desde su llegada a Estudiantes de La Plata a principios de año luego de ser adquirido por el grupo inversor de Foster Gillett, fue de menor a mayor en el equipo de Eduardo Domínguez. Y si bien sus números en cuanto goles y asistencias son bastante discretos, se convirtió en una pieza clave del funcionamiento del mediocampo.

Tras la consagración del último sábado en el Torneo Clausura, y de cara a la próxima temporada, no sería descabellado pensar que cambie de club. En ese sentido, en las últimas horas surgió el fuerte rumor de que Marcelo Gallardo estaría interesado en incorporarlo para River Plate, que el año que viene jugará la Copa Sudamericana.

Medina deja en el camino a García Basso Cristian Medina durante la final del Clausura contra Racing. Juan Mateo Aberastain /MDZ El Muñeco está frente al mercado de pases más desafiante de todos sus años en Núñez, ya que contará con un presupuesto más acotado que en otras oportunidades y tendrá mucho menos margen de error. El volante de 23 años es de su gusto y el Millonario ya habría realizado un primer sondeo por él.

La postura de Cristian Medina ante el interés de River Sin embargo, Medina, dado su pasado en Boca Juniors, no tiene en consideración vestir la banda roja. Y si bien se fue en malos términos de la Ribera, peleado con la dirigencia y parte de la hinchada, no deja de ser, en definitiva, el club en el que se formó y dio sus primeros pasos, por lo que le guarda un cariño especial.