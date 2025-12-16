Lo citó Scaloni para la Selección argentina y Gallardo lo quería para River, pero será refuerzo del Ajax

River había iniciado gestiones por un importante futbolista que supo ser parte de la Selección, pero en las últimas horas se confirmó que está a detalles del gigante neerlandés.

River continúa en la intensa búsqueda de refuerzos de cara al 2026 y ya tiene varias negociaciones en curso. En ese sentido, uno de los puestos prioritarios que Marcelo Gallardo pidió reforzar es el lateral izquierdo, aunque las negociaciones en esa zona están teniendo más complicaciones de las previstas.

Luego de que se cayera la posibilidad de Román Vega, quien era el objetivo número uno del Muñeco, dado a que el Zenit de Rusia se mostró firme en la decisión de no largarlo por menos de los 9 millones que lo pagó, la dirigencia del Millonario activo el plan b e inició gestiones para incorporar a Julio Soler. Sin embargo, su destino también estaría lejos de Núñez.

Gallardo tachó otro nombre: Soler, a un paso del Ajax Es que desde Europa aseguran que el defensor de 20 años, que viene de ser el capitán de la Selección argentina Sub 20 en el Mundial de Chile y ya fue citado por Lionel Scaloni a la Mayor (fue suplente en el 1-1 ante Venezuela en Maturín y el 6-0 a Bolivia en el Monumental, ambos por Eliminatorias), está a detalles de ser refuerzo del Ajax de Holanda. El club neerlandés lo sumaría a préstamo por un año desde el Bournemouth de Inglaterra y cortará definitivamente con el deseo de Gallardo de tenerlo en River.

Argentina Colombia Sub 20 El lateral izquierdo de la Selección argentina, Julio Soler, aguanta el acoso del delantero colombiano Emilio Aristizábal. EFE Lo que terminó de inclinar la balanza fue la determinación del equipo de la Premier League ante el interés de varios europeos por Soler. Además del Ajax, Werder Bremen y Udinese también lo buscaron y eso convenció al club inglés de que siga jugando en el Viejo Continente.