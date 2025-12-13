La sorpresiva revelación del representante de Fausto Vera que lo acerca a River: "Le gustaría volver a..."

Fausto Vera está muy cerca de convertirse en nuevo refuerzo del equipo de Gallardo y su representante lanzó una frase que lo acerca aún más.

River sigue avanzando en el mercado de pases y el futbolista que está más cerca de arribar a la institución millonaria es Fausto Vera. El mediocampista surgido en Argentinos Juniors ya se despidió de sus compañeros del Atlético Mineiro y ahora, lo único que resta es que los dos equipos lleguen a un acuerdo económico.

Mientras se define los detalles contractuales entre ambas partes, quien aseguró que la llegada de Vera al elenco de Núñez está al caer debido a que quiere regresar al país fue su representante, Marcelo Trapasso, en una entrevista con DSports Radio.

El representante de Fausto Vera confirmó que está muy cerca de llegar a River “Es real que le gustaría volver a Argentina, que está abierto. Están dadas las condiciones para que pueda salir Fausto. Lo único que sabemos nosotros es que River se puso en contacto con Atlético Mineiro. Sé que ofertaron en una primera instancia, le rechazaron y ahora enviaron una contraoferta”, comenzó.

"Es real que le gustaría volver a la Argentina, que está abierto, pero lo único que sabemos nosotros es que River se puso en contacto con Atlético Mineiro. Sé que ofertaron en una primera instancia, le rechazaron y ahora enviaron una contraoferta. Con nosotros aún no se han… pic.twitter.com/bbkxcu6FH3 — DSports Radio 103.1 FM (@DSportsRadio) December 12, 2025 De todas maneras, Trapasso aclaró que las negociaciones por el contrato de Fausto Vera aún no han comenzado: "Con nosotros aún no se han contactado, River tiene el derecho de hablar primero con el club", lanzó.