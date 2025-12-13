River blindó en 100 millones de dólares a una de sus joyas de las Inferiores: de quién se trata
El River de Marcelo Gallardo blindó a una de las jóvenes promesas y figuras de las Divisiones Inferiores con una impactante cláusula de rescisión.
Las Inferiores de River Plate son uno de los mejores semilleros del país. En los últimos años han surgido futbolistas que hoy se destacan en Europa como Julián Álvarez, Enzo Fernández, Franco Mastantuono, Ezequiel Palacios y Claudio Echeverri. Ahora, siguiendo con esa tendencia, en las últimas horas se conoció a una de las nuevas joyas del Millonario que firmó su primer contrato con el club.
River blindó a una de sus joyas en 100 millones de dólares
Se trata de Tobías Goytía, delantero de la categoría 2009 y quien tiene una cláusula de 100 millones de dólares. Nacido en Ciudadela, el joven futbolista llegó al cuadro de Núñez en 2016 comenzó a dar que hablar con su gran movilidad y, sobre todo, con su olfato goleador. A pesar de que su posición natural es mediocampista ofensivo, esta temporada se destacó por ser el goleador de la Séptima con 31 tantos.
Te Podría Interesar
"Soy un jugador con mucha movilidad, me gustan los duelos uno contra uno porque tengo velocidad. También busco meter pases filtrados y dar asistencias a mis compañeros. Además de jugar como volante por derecha, voy rotando constantemente: aparezco como volante central, por la izquierda y, en ocasiones, de enganche. Eso me permite ser conductor y encontrar siempre los espacios", fue lo que dijo en su momento mientras jugaba en la Novena.
"Ahora llego más al área y hago más goles. Y estoy muy bien físicamente, por eso puedo presionar constantemente y aguantar el ritmo de partido", añadió.
Los otros casos de futbolistas a los que River les puso esa cláusula
No es la primera ocasión en la que con Marcelo Gallardo en el banco de los suplentes, River fija una cláusula de 100 millones de dólares para un juvenil. Ya lo había hecho antes con Alex Woiski, quien arribó desde España y, más allá de convertir un gol ante Boca en el clásico de Reserva, no contó con demasiada continuidad. A esa lista se suman Juan Bautista Dadín, Santiago Lencina, Thiago Acosta y Cristian Jaime, además de Juan Carlos Portillo y Matías Galarza Fonda, incorporaciones recientes provenientes de Talleres.