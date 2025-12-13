River blindó en 100 millones de dólares a una de sus joyas de las Inferiores: de quién se trata

El River de Marcelo Gallardo blindó a una de las jóvenes promesas y figuras de las Divisiones Inferiores con una impactante cláusula de rescisión.

Las Inferiores de River Plate son uno de los mejores semilleros del país. En los últimos años han surgido futbolistas que hoy se destacan en Europa como Julián Álvarez, Enzo Fernández, Franco Mastantuono, Ezequiel Palacios y Claudio Echeverri. Ahora, siguiendo con esa tendencia, en las últimas horas se conoció a una de las nuevas joyas del Millonario que firmó su primer contrato con el club.

River blindó a una de sus joyas en 100 millones de dólares Se trata de Tobías Goytía, delantero de la categoría 2009 y quien tiene una cláusula de 100 millones de dólares. Nacido en Ciudadela, el joven futbolista llegó al cuadro de Núñez en 2016 comenzó a dar que hablar con su gran movilidad y, sobre todo, con su olfato goleador. A pesar de que su posición natural es mediocampista ofensivo, esta temporada se destacó por ser el goleador de la Séptima con 31 tantos.

"Soy un jugador con mucha movilidad, me gustan los duelos uno contra uno porque tengo velocidad. También busco meter pases filtrados y dar asistencias a mis compañeros. Además de jugar como volante por derecha, voy rotando constantemente: aparezco como volante central, por la izquierda y, en ocasiones, de enganche. Eso me permite ser conductor y encontrar siempre los espacios", fue lo que dijo en su momento mientras jugaba en la Novena.

image Tobías Goytía, la joya de las Inferiores de River que tiene una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares. @RiverPlate "Ahora llego más al área y hago más goles. Y estoy muy bien físicamente, por eso puedo presionar constantemente y aguantar el ritmo de partido", añadió.