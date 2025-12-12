¿Guiño a River? El sugerente posteo de Gianluca Prestianni que ilusionó a los hinchas: "Lo mejor está..."

Gianlucca Prestianni sorprendió en redes al citar una particular frase en medio del firme interés de River por sumarlo a préstamo.

En este comienzo del mercado de pases, que, dicho sea de paso, pinta para largo, uno de los futbolistas que más suena en el mundo River es el de Gianluca Prestianni. El extremo de 19 años del Benfica de Portugal, que en noviembre tuvo su estreno con la Selección argentina, fue ofrecido al Millonario y su nombre le gustó a Marcelo Gallardo, por lo que desde Núñez ya negocian formalmente para sumarlo.

Hace algunas horas, el club argentino envió una propuesta al país luso para sumar a préstamo por un año al talentoso delantero surgido de Vélez, con un cargo de 800 mil dólares y una opción de compra que ronda los US$4.000.000 por el 50% de su ficha. Todavía no hubo una respuesta oficial, pero un guiño del propio futbolista generó mucha ilusión en los hinchas de la Banda.

El sugerente posteo de Gianluca Prestianni en medio del firme interés de River Este viernes por la tarde, Prestianni publicó en su cuenta de Instagram cinco fotos suyas durante el entrenamiento de Benfica, sin mensaje ni canción de fondo. No obstante, lo que más llamó la atención fue la última imagen, que contenía una especie de mensaje encriptado.

El posteo de Prestianni en Instagram: ¿guiño a River? El posteo de Prestianni en Instagram: ¿guiño a River? "Recuerda siempre que tu situación actual, no es tu destino final. Lo mejor está por venir", citó el argentino. Y lo cierto es que el contexto de la frase no es casualidad: el extremo casi que no tiene continuidad en Portugal pese a haber sido una de las figuras de Argentina en el Mundial Sub 20. Si bien disputó 23 minutos en lo que va de la temporada, solo fue titular en dos y en ninguno completó los 90 minutos.