Un grande de Brasil elevó una oferta formal por Matías Galarza Fonda: la contundente respuesta de River

En las últimas horas, un importante club del Brasileirao se mostró dispuesto a comprar el pase de Matías Galarza Fonda. ¿Cuál es la postura del Millo?

El mercado de pases sigue muy movido en el mundo River. No solo en lo que respecta a la llegada de refuerzos, ya que el equipo de Marcelo Gallardo negocia por varios futbolistas en paralelo (Fausto Vera y Gianluca Prestianni son algunos de ellos), sino que también en lo que tiene que ver con las bajas.

En ese contexto, en las últimas horas llegó una inesperada oferta por uno de los jugadores que cerró el 2025 siendo el más apuntado del plantel: Matías Galarza Fonda. El volante paraguayo, que fue marcado por los hinchas tras su grosero error en la eliminación ante Racing en octavos del Clausura, no logró afianzarse en el Millonario desde su llegada a mitad de año, pero más allá de eso no fue incluido en la lista de prescindibles del Muñeco.

Botafogo envió una oferta para comprar a Galarza Fonda: ¿qué respondió River? No obstante, según informaron medios de su país natal, el ex Talleres recibió una propuesta formal del fútbol brasileño. El club interesado en contar con sus servicios fue nada menos que Botafogo, quien se mostró dispuesto a comprar al mediocampista de 23 años, aunque la respuesta de la dirigencia de River fue contundente.

matías galarza1 River rechazó una oferta de Botafogo por Matías Galarza Fonda. X @RiverPlate Si bien los números ofrecidos por el campeón de la Copa Libertadores 2024 aun no trascendieron, desde Núñez rechazaron el ofrecimiento y es casi un hecho que Galarza Fonda continuará en la Banda en 2026, al menos durante el primer semestre, por decisión de Gallardo.