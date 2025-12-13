Boca evalúa jugar dos amistosos en la Bombonera en enero de 2026: el plan para que asistan los no socios

La idea, impulsada por Riquelme, es organizar un par de encuentros en la Bombonera con la presencia de hinchas que habitualmente no pueden concurrir por los filtros. Los detalles.

Boca empieza a mirar de lleno al 2026 y, con el plantel ya de vacaciones, la dirigencia aceleró tanto la planificación deportiva como algunas decisiones que impactan de lleno en los hinchas. Mientras se define el futuro Claudio Úbeda y se trabaja en el mercado de pases, Juan Román Riquelme impulsa una iniciativa que llena de ilusión al pueblo xeneize: volver a abrir la Bombonera a los no socios.

El 2 de enero será el regreso a los entrenamientos en Boca Predio, donde se desarrollará toda la pretemporada. Por ahora, el plantel estaría bajo la conducción del Sifón aunque desde Marcelo Delgado aclaró que su continuidad sigue “en evaluación” y no se descarta la posibilidad de sumar algún ayudante a su cuerpo técnico.

Boca quiere organizar dos amistosos en la Bombonera en enero: ¿es posible? En paralelo, el club tiene intenciones de organizar dos amistosos en la Bombonera durante enero. La idea es que esos partidos incluyan venta de entradas para no socios, algo poco habitual y muy esperado por miles de hinchas que suelen quedar afuera en los encuentros oficiales.

Bombonera La Bombonera, ¿escenario de dos amistosos de Boca en enero de 2026? Boca Juniors La planificación contempla que los amistosos se disputen dos sábados consecutivos del mes en cuestión, aunque todavía se analizan detalles clave. Entre ellos, los posibles rivales que visiten al Xeneize: no se descarta que sean equipos del exterior, lo que le daría mayor atractivo a los encuentros preparatorios antes del inicio de la competencia formal.