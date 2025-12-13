No le trae buenos recuerdos: el antecendente negativo de Racing jugando una final en Santiago del Estero

El Racing de Gustavo Costas buscará consagrarse campeón del Torneo Clausura en una ciudad donde no tuvo una buena presentación cuando definió un título.

Racing irá en busca del título en el Torneo Clausura esta noche cuando se enfrente con Estudiantes de La Plata en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, donde ya disputó una final y sufrió una durísima goleada.

El antecedente corresponde a la Supercopa Argentina 2019, competición a la que Racing había accedido debido a su título en la Superliga 2018/19, bajo la dirección técnica de Eduardo “Chacho” Coudet. River, por su parte, se ganó el derecho a participar por su consagración en la Copa Argentina 2019.

La Supercopa Argentina frente a River, una verdadera pesadilla para Racing El encuentro se llevó a cabo el 4 de marzo del 2021, casi dos años después de ambas competiciones ganadas por Racing y River debido a la pandemia del coronavirus.

Hoy se cumplen 3 años del histórico River 5-Racing 0 por Supercopa Argentina. Un baile para toda la vida. pic.twitter.com/Xs8EQg8VrO — Nico Fernández (@n1cofernandez) March 4, 2024 El ganador de dicha final fue River, que aplastó a Racing con un contundente 5-0 gracias a los goles de Rafael Santos Borré, Julián Álvarez, Nicolás de la Cruz, Leonel Miranda (en contra) y Matías Suárez. Esta goleada acentuó el dominio total de River sobre Racing en aquellos años, ya que en 2018 había conseguido una goleada por 3-0 en la Copa Libertadores 2018, además de un apabullante 6-1 en el "Cilindro de Avellaneda" durante la Superliga 2020.

Racing va en busca del título Este sábado, el equipo de Gustavo Costas buscará dejar atrás esos malos recuerdos que le trae el Madre de Ciudades e irá en busca de un triunfo ante Estudiantes de La Plata que le permita no solo quedarse con el título en el Torneo Clausura, sino también clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores.