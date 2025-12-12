El equipo del fútbol argentino que pretende a Gabriel Arias a un día de su último partido con Racing

A un día de disputar su último partido con la Academia, Gabriel Arias es pretendido por un importante equipo de la Primera División del fútbol local.

Tras perder el lugar contra un gran Facundo Cambeses, quien se convirtió en una de las figuras del Racing de Costas, Gabriel Arias anunció que se irá en condición de libre de la Academia a final de temporada.

No obstante, el chileno tendrá una última función con el elenco de Avellaneda que será la gran final del Torneo Clausura frente a Estudiantes de La Plata este sábado a las 21:00 horas en el Estadio Madre de Ciudades, Santiago del Estero.

Mientras el arquero se entrena por última vez con todos sus compañeros en Racing, varios equipos comenzaron a sondear a Gabriel Arias para tratar de ficharlo en este mercado de pases y en las últimas horas, un equipo del fútbol argentino mostró un gran interés en quedarse con sus servicios.

Argentinos Juniors pretende fichar a Gabriel Arias Según informó Germán García Grova, periodista que sigue el día a día del mercado de pases en TyC Sports, confirmó que Argentinos Juniors irá a la carga por el chileno. Esto se debe a que buscará suplir la baja del Ruso Rodríguez, ya que Chiquito Romero no estuvo a la altura y se irá en el próximo mercado.