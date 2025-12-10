Atentos, Racing y Estudiantes: la AFA ya designó al árbitro de la final del Torneo Clausura

La Asociación del Fútbol Argentino anunció la terna arbitral que impartirá justicia en el duelo decisivo entre Racing y Estudiantes de La Plata.

La final entre Racing y Estudiantes ya tiene árbitro designado.

La AFA confirmó que Nicolás Ramírez es el árbitro designado para dirigir la final del Torneo Clausura 2025 entre Racing y Estudiantes de La Plata. También oficializó la terna arbitral completa: Gabriel Chade y Maximiliano Del Yesso fueron designados como asistentes 1 y 2; Pablo Dóvalo y Mariana Durese se desempeñarán como cuarto y quinto árbitros, respectivamente.

La designación de Ramírez responde al buen rendimiento que viene mostrando en partidos de alta exigencia a lo largo de la temporada. El juez se consolidó como una de las principales opciones dentro del arbitraje nacional para encuentros determinantes, gracias a su regularidad, presencia y manejo de situaciones complejas, motivos por los cuales fue elegido para impartir justicia en un duelo que definirá al campeón del certamen.

La final tendrá como protagonistas a Racing Club de Avellaneda y Estudiantes de La Plata, dos equipos con historia, jerarquía y un recorrido sólido en los playoffs. Ambos conjuntos supieron superar instancias exigentes para llegar al partido decisivo y buscarán cerrar el año con un título que le otorgue prestigio deportivo y respaldo a sus proyectos futbolísticos.

El encuentro se disputará el sábado 13 en el Estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, un escenario neutral que volvió a ser elegido por la AFA para albergar definiciones de alto calibre. Se espera un marco imponente, con una gran presencia de ambas parcialidades y una jornada cargada de tensión, emoción y expectativa.

En ese contexto, la labor del cuerpo arbitral será observada con especial atención, dado el peso deportivo y emocional que tendrá cada decisión dentro del campo de juego. Con esta confirmación, la AFA dejó definido uno de los últimos aspectos organizativos de la gran final del Torneo Clausura 2025, que promete ser una definición intensa y a la altura de dos históricos del fútbol argentino.