Copa Argentina: así reaccionaron los jugadores de Gimnasia de Chivilcoy al enterarse que enfrentarán a Boca

El sorteo de la Copa Argentina 2026 en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza definió el cuadro completo de los 32avos de final y dejó un duelo inesperado: Boca debutará ante Gimnasia de Chivilcoy, el cuadro del norte bonaerense que por primera vez disputará este torneo.

Gimnasia logró la clasificación al terminar entre los mejores diez de la segunda fase del Federal A y vivió el sorteo como una fiesta. En un video difundido por el club, se vio a los jugadores reunidos en la secretaría, siguiendo la transmisión en vivo y anticipando con nerviosismo el momento de la bolilla. Y cuando salió Boca, estalló el festejo al grito de “Dale Looo, dale Looo”, antes de publicar un mensaje emocionado en sus redes: “¡Vamos a jugar contra el Club Atlético Boca Juniors!”.

Luego, el Lobo emitió un comunicado en el que calificó el cruce como un "honor y orgullo" y lo definió como "el partido más importante de nuestra historia". Una muestra del impacto que generó este cruce en una institución que jamás dejó de soñar con un momento así.

Para Boca, será su participación número 16 en el certamen. La última vez que levantó el trofeo fue hace cuatro años, cuando derrotó a Talleres por penales en la final de la edición 2020/2021, disputada un año más tarde por la pandemia.

El único antecedente de Boca en Chivilcoy El cruce trae además un antecedente especial entre ambos, aunque fuera del marco de la Copa Argentina. El martes 22 de octubre de 1974, Boca visitó Chivilcoy para disputar un amistoso ante Gimnasia en plena celebración del 120 aniversario de la ciudad. El evento tuvo la presencia del gobernador bonaerense Victorio Calabró y un estadio José María Paz colmado para ver a un Boca de gala que por entonces lideraba su grupo en el Torneo Nacional.