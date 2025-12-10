La FIA introduce un cambio clave para 2026 tras una queja recurrente en las carreras Sprint de F1

La FIA decidió intervenir sobre uno de los puntos más cuestionados de los fines de semana con carrera Sprint y aprobó un ajuste importante para la temporada 2026. El Consejo Mundial del Deporte Motor dio el visto bueno a cambios que afectan al reglamento deportivo de la Fórmula 1 , entre ellos una modificación largamente pedida por los equipos.

A partir del próximo ciclo reglamentario, la única sesión de entrenamientos libres de un fin de semana sprint podrá prolongarse si aparece una bandera roja. El objetivo es evitar que las interrupciones reduzcan el ya limitado tiempo de preparación que pilotos y escuderías tienen antes de pasar directamente a la clasificación sprint .

El formato que se mantuvo hasta 2025 hace que el tiempo continúe corriendo incluso cuando la pista está detenida. Esto dejó situaciones incómodas en calendarios recientes, como Miami y Austin este año , donde las prácticas únicas terminaron muy afectadas por incidentes que frenaron la actividad.

La aprobación se realizó durante la reunión del Consejo Mundial del Deporte Motor en Taskent, donde se discutieron los cambios para las temporadas futuras. Allí se pactó que el director de carrera tendrá la facultad de extender la FP1 de un evento sprint cuando la suspensión ocurra temprano en la sesión.

En su comunicado, la FIA detalló: "Se ha permitido que la FP1 en un evento sprint se amplíe tras una bandera roja, para garantizar que los competidores dispongan del tiempo de entrenamientos pertinente”.

El ajuste tendrá un límite: solo será aplicable si la detención llega antes del minuto 45. Si la interrupción sucede después, el reloj no se modificará. Este cambio funcionará únicamente en los seis fines de semana sprint del calendario 2026, sin afectar a los grandes premios tradicionales, que conservan tres sesiones de práctica de una hora.

Tests de pretemporada y más personal en el paddock

Además del cambio para la FP1, el organismo confirmó que desde 2027 la Fórmula 1 volverá a un único test de pretemporada. En contraste, 2026 tendrá un esquema ampliado con dos pruebas oficiales de tres días en Bahréin, más un shakedown previo en Barcelona, pensado para adaptarse mejor a los nuevos autos.

También se autorizó un leve incremento en el personal operativo permitido durante los fines de semana de competición: cada equipo podrá contar con 60 miembros, dos más que el límite vigente. Ese refuerzo será temporal y acompañará la llegada de la nueva generación de monoplazas.

La FIA informó, además, que simplificó los procedimientos para suspender y reanudar una carrera y ajustó las reglas de uso de neumáticos para una clasificación sprint en condiciones de lluvia. El objetivo es reducir confusiones y alinear criterios entre directores de carrera, equipos y pilotos.

Carreras Sprint confirmadas para 2026

China – Shanghái: 14 de marzo

Miami – Miami: 2 de mayo

Canadá – Montreal: 23 de mayo

Gran Bretaña – Silverstone: 4 de julio

Países Bajos – Zandvoort: 22 de agosto

Singapur – Marina Bay: 10 de octubre