Se conoció al piloto de Fórmula 1 campeón del Mundial de "destructores": qué lugar ocupó Colapinto

Tras una larga temporada, se conoció al piloto de Fórmula 1 que más dinero le hizo gastar a su equipo por daños y arreglos en su auto.

Por otra parte, el gran campeón del campeonato de constructores fue McLaren, quien de la mano del campeón y Oscar Piastri arrasó de punta a punta y logró el bicampeonato. Sin embargo, hay un tercer título en juego y que nadie lo tiene en cuenta y es el campeonato de “destructores”, un ranking que ordena a los pilotos y equipos según los gastos ocasionados por accidentes.

Gabriel Bortoleto, el campeón del mundial de “destructores” de la Fórmula 1 En esta temporada, quien se quedó con el trofeo, que se basa en la lista que lleva a cabo la cuenta de Reddit Dense-Strategy-867 por los costos aproximados de los arreglos a los monoplazas, fue Gabriel Bortoleto de Kick Sauber. El brasileño sumó un total de casi cuatro millones en arreglos y por detrás suyo se ubica Yuki Tsunoda, quien no estará en la grilla de 2026, con poco menos de 3.5 millones. El podio lo completa el campeón de la Fórmula 1, Lando Norris, con casi tres millones.

image El ranking del campeonato de "destructores" de 2025. El piloto brasileño sufrió varios accidentes a lo largo de la temporada, pero esta gran cifra se explica sobre todo por el tremendo accidente que tuvo durante el Gran Premio de San Pablo (y también en la carrera Sprint).

Colapinto se ubicó 9°, pero Alpine estuvo en lo más alto de la tabla Por otra parte, Franco Colapinto ocupó el puesto 9° con casi dos millones de dólares, pero fue peor fue la actuación de Jack Doohan, quien con solo seis carreras disputadas sumó 2.144.000 de dólares. El gran impacto que sufrió el australiano se dio en Suzuka cuando activó el DRS en la primera curva del trazado japonés y ese choque le terminó costando 1.342.000 dólares.