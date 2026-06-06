Gasly sacó pecho tras clasificar 9° y alimentar la ilusión de Alpine: "Asumí muchos riesgos y rozé los muros por todos lados"

Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine, mostró un gran ritmo en la qualy y largará desde la quinta fila en la carrera del domingo.

La clasificación del Gran Premio de Mónaco dejó un balance positivo para Alpine gracias a la actuación de Pierre Gasly. El francés logró avanzar a la Q3 y aseguró el noveno puesto de partida para la carrera de este domingo, ubicándose como el mejor representante de la escudería detrás de los cuatro equipos más fuertes de la parrilla. En contraste, Franco Colapinto no consiguió superar la Q2 y largará desde la 14ª posición.

El resultado de Gasly cobra especial relevancia por las dificultades que había mostrado Alpine durante los entrenamientos. A lo largo del fin de semana, el equipo francés trabajó para mejorar el rendimiento del A526 en un trazado tan exigente como el callejero de Mónaco, y la clasificación terminó reflejando una evolución importante respecto a las primeras sesiones.

La euforia de Pierre Gasly tras la clasificación del GP de Mónaco Tras la tanda, el francés se mostró conforme con el trabajo realizado y destacó la reacción del equipo para revertir un escenario que parecía complicado: “Estoy muy contento con este resultado y no creo que pudiéramos haber hecho algo mejor que el noveno puesto. Somos los mejores detrás de los cuatro equipos de punta, que hoy están fuera de alcance”, sentenció.

pierre gasly monaco La euforia de Pierre Gasly tras clasificar 9° en el GP de Mónaco. Instagram @alpinef1team

“Estaba lleno de adrenalina cuando crucé la meta después de clavar esa última vuelta de Q3. Asumí muchos riesgos y rozé los muros por todos lados. Es una gran sensación cuando todo sale bien”, agregó.