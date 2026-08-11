Morena Beltrán no se quedó callada y salió a responderle al histórico arquero ecuatoriano luego de que llamara "feo" a su novio, Lucas Blondel.

El clásico entre Huracán y San Lorenzo no solo dejó emociones y polémicas dentro de la cancha. Después del segundo gol del Globo se produjeron algunos cruces entre los futbolistas y uno de ellos terminó con Lucas Blondel en el piso tras un cabezazo de Orlando Gill. La escena no pasó inadvertida y, horas más tarde, tuvo un inesperado capítulo fuera del campo de juego.

Hernán Galíndez, arquero de Huracán y compañero de Blondel, aprovechó la situación para cargar a su colega cuando fue consultado en zona mixta: “Si antes era feo, imaginate ahora”, disparó entre risas el guardameta, sin ningún tipo de piedad con el defensor, que terminó siendo uno de los protagonistas involuntarios de la jornada.

La chicana, sin embargo, tuvo respuesta. Morena Beltrán, pareja de Blondel y futura esposa del futbolista, fue consultada por los dichos de Galíndez y decidió salir en defensa del jugador. La periodista no se quedó atrás y devolvió el golpe con una frase tan breve como contundente.

La fulminante respuesta de Morena Beltrán a Galíndez por decirle “feo” a su novio, Lucas Blondel ESPN “Hernán, tampoco sos Brad Pitt”, respondió Morena entre risas, en una réplica que rápidamente tomó repercusión en las redes sociales. Así, lo que comenzó como una cargada del arquero del Globo terminó transformándose en un divertido ida y vuelta que involucró directamente a la pareja del defensor.