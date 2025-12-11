Atento, Costas: un gigante de Sudamérica viene a la carga por Santiago Sosa

Sosa, una de las figuras del Racing de Costas, está en carpeta de un gigante sudamericano que busca reforzar su mediocampo.

Santiago Sosa, figura del Racing de Costas, en la mira de un gigante sudamericano.

Uno de los pilares del Racing de Costas, finalista del Torneo Clausura y semifinalista de la Copa Libertadores, es Santiago Sosa. El mediocampista defensivo, que también se desempeña como líbero, viene mostrando una gran versión futbolística en los últimos años.

Buena salida con los pies, carácter, gran posicionamiento y muchas otras características hacen que el futbolista surgido en las Inferiores de River sea el nuevo capitán de la Academia tras la salida de Gabriel Arias.

Santiago Sosa con la máscara Sosa, la gran figura del Racing de Costas. Este gran nivel despertó el interés de varios clubes del fútbol argentino y en las últimas horas, también de un gigante sudamericano como lo es el Flamengo. El vigente campeón de América puso los ojos en Santiago Sosa y lo ven como un gran acompañante de Jorginho en la mitad de la cancha.

Flamengo viene a la carga por Santiago Sosa Sin embargo, según informó el periodista Cesar Luis Merlo, la idea de Racing es retener al mediocampista lo máximo posible por lo que si el Mengao quiere llevárselo, deberá pagar la cláusula de rescisión tasada en 12 millones de dólares.