Impresionante: Flamengo ganó casi lo mismo que el campeón de la Champions League tras consagrarse en la Libertadores 2025

La Copa Libertadores 2025 dejó un dato que no pasó desapercibido: Flamengo , flamante campeón de la actual edición, recibió un premio económico récord para la competencia y que poco tiene que envidiarle a los equipos europeos que participan en competencias internacionales.

Mientras que para el subcampeón, el monto asignado fue de 7 millones de dólares, que se agregan a los ingresos obtenidos durante el recorrido continental: 16,5 millones por avanzar de fase y 1.800.000 por los seis triunfos en la etapa de grupos. Así, el club paulista acumuló un total de 18.350.000 dólares.

En el caso del campeón, la suma final creció de manera considerable. Entre victorias, avances de fase y el premio mayor por el título, Flamengo alcanzó 36.150.000 dólares, consolidándose como uno de los equipos que más dinero ha generado en una sola edición del certamen.

Este número deja a la Conmebol muy cerca del estándar europeo: el campeón de la Champions 2026 embolsará 25 millones de euros, aunque la diferencia sigue siendo amplia para el segundo puesto, ya que el subcampeón recibirá 18,5 millones.

El triunfo en la Libertadores habilitó a Flamengo a disputar otros torneos internacionales. El primero será la Recopa Sudamericana ante Lanús, reciente ganador de la Copa Sudamericana. A modo de referencia, en la edición pasada Racing cobró 1,8 millones de dólares por consagrarse, mientras que Botafogo recibió 900 mil como subcampeón.

Siguen las buenas para el campeón

Además, el club carioca tiene un calendario cargado en diciembre con la segunda reedición de la Copa Intercontinental. Su participación comenzará frente a Cruz Azul en el Desafío de las Américas, programado para el 10 de diciembre en Doha. Si logra avanzar, enfrentará al Pyramids de Egipto el día 13, y de superarlo, jugará la final ante el PSG el 17. Para dimensionar estos premios, el año anterior Pachuca obtuvo 8 millones por llegar a la final (y hubiera alcanzado 9 si vencía al Real Madrid).

Por último, la clasificación al Mundial de Clubes 2029 ya garantiza más ingresos para el Mengao. Sin ir más lejos, por su participación en la edición 2025 —disputada en Estados Unidos— y por haber alcanzado los octavos de final, donde cayó ante Bayern Múnich, Flamengo recibió 27,7 millones de dólares, un monto que sigue engrosando las arcas del campeón de América.