Copa Libertadores: así quedó el ránking tras el cuarto título de Flamengo

Flamengo se consagró nuevamente campeón de la Copa Libertadores y alcanzó su cuarta estrella continental. Con un gol decisivo de Danilo, el Mengão superó a Palmeiras y movió el tablero del ránking histórico de los equipos más ganadores.

Con el gol decisivo de Danilo en la final, el nuevo campeón de la Copa Libertadores no solo levantó el trofeo, sino que también ajustó el mapa de poder del continente: con esta consagración, Flamengo se despega de Palmeiras, se mete de lleno en la discusión con los máximos protagonistas del torneo y refuerza la dominación brasileña en el certamen.

El ránking actualizado de campeones de la Copa Libertadores Con este título, así queda el ránking de los 10 clubes con más conquistas en la historia de la Copa Libertadores:

CA Independiente: 7. CA Boca Juniors: 6. CA Peñarol: 5. CR Flamengo: 4. CA River Plate: 4. Club Estudiantes de La Plata: 4. SE Palmeiras: 3. Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense: 3. Santos FC: 3. São Paulo FC: 3. Estos son los equipos más ganadores de la Copa Libertadores El ránking de la Copa Libertadores sigue liderado por Independiente, pero Flamengo ya integra el grupo de los tetracampeones sudamericanos. Así, Flamengo escala al pelotón de los clubes tetracampeones y mejora su posición entre los más exitosos del continente, compartiendo la cuarta posición con River y Estudiantes.

Los gigantes que mandan en la Copa Libertadores En la cima del ránking sigue firme Independiente, con siete copas libertadores, seguido por Boca con seis y Peñarol con cinco. Detrás aparece el bloque con cuatro títulos, donde ahora se destaca Flamengo gracias a su nuevo logro continental.

