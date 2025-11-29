Conmoción en Lima: murió un hincha de Palmeiras en la previa de la final de la Copa Libertadores

A horas del partido decisivo ante Flamengo, un fanático de Palmeiras perdió la vida tras caerse de un micro descapotable. El comunicado del club.

Falleció un hincha de Palmeiras tras caer de un descapotable previo a la final con Flamengo en Perú.

La fiesta previa a la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo en Perú se tiñó de tragedia. A horas de la definición por el título en el Estadio Monumental de Lima, un hincha del Verdao falleció tras caer de un micro turístico descapotable mientras viajaba junto a otros fanáticos, según reportaron los medios locales.

La triste noticia fue confirmada por el propio club paulista mediante un comunicado en las redes. "La Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta profundamente el fallecimiento del aficionado Caue Brunelli Dezotti, de 38 años", comienza el texto difundido por el club paulista. En la misma línea, añadieron un mensaje de apoyo a los familiares y allegados: "Expresamos nuestra solidaridad con la familia y amigos de Caue en este momento de dolor y tristeza".

El comunicado de Palmeiras confirmando la muerte de uno de sus hinchas previo a la final Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Palmeiras/status/1994594034753368454&partner=&hide_thread=false A Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta profundamente o falecimento do torcedor Caue Brunelli Dezotti, de 38 anos, que estava em Lima, no Peru, para acompanhar a decisão da CONMEBOL Libertadores, marcada para este sábado (29). De acordo com autoridades locais, o palmeirense foi… pic.twitter.com/lnRKxsebA5 — SE Palmeiras (@Palmeiras) November 29, 2025 El accidente ocurrió a la altura del distrito de Barranco, cuando Brunelli cayó desde la parte superior del ómnibus y terminó golpeando contra el pavimento. Algunas versiones apuntan a que habría estado ebrio y saltado en una mala maniobra que también incluyó un impacto contra la estructura de un puente, aunque las autoridades todavía no confirmaron esta hipótesis.

Tras el golpe, el vehículo frenó de inmediato y sus propios compañeros lo asistieron para llevarlo rápidamente a la clínica Maison de Santé, donde luego se confirmó lo peor.