Palmeiras y Flamengo se miden en Lima para definir al campeón de la Copa Libertadores: formaciones, hora y TV

El Flamengo y el Palmeiras se enfrentarán este sábado, en la gran final de la Copa Libertadores , competición que terminará por séptima edición consecutiva en manos de un equipo brasilero.

El encuentro, que contará está programado para las 18 (hora de Argentina) en el Estadio Monumental de Lima, Perú, que tiene capacidad para 80 mil espectadores, y contará con la televisación de Telefe, Fox Sports y Disney+. El árbitro será el argentino Darío Herrera, mientras que en el VAR estará su compatriota Héctor Paletta.

El Flamengo tuvo que atravesar un camino muy complicado para llegar a la final, ya que terminó segundo en el Grupo C con 11 puntos, igualado con Liga de Quito de Ecuador y Central Córdoba de Santiago del Estero, aunque el eliminado fue el equipo argentino por diferencia de gol.

Ya en las instancias de eliminación directa, los dirigidos por el brasilero Filipe Luis vencieron 2-0 a Inter de Porto Alegre en los octavos de final, 4-2 en los penales a Estudiantes de La Plata en los cuartos de final y 1-0 a Racing en semis.

En las últimas dos series, ante Estudiantes y Racing, la gran figura fue su arquero Agustín Rossi, clave en los penales ante el “Pincha” y protagonista con muy buenas atajadas frente a la “Academia”.

Flamengo dejó en el camino a Racing para llegar a la gran final. Foto: @Flamengo

Palmeiras y un durísimo camino para llegar a Lima

El Palmeiras, por su parte, fue el mejor equipo de la fase de grupos al finalizar primero en su zona con 18 puntos sobre 18 posibles. Como si esto fuera poco, en octavos y cuartos de final arrasó al ganarle 4-0 a Universitario de Perú y 5-2 a River, respectivamente.

Su momento más complicado se dio en las semifinales, luego de la derrota 3-0 en la ida ante Liga de Quito, aunque en la vuelta y como local el equipo dirigido por el portugués Abel Ferreira tuvo una actuación perfecta para conseguir una histórica goleada 4-0 que le permitió revertir la historia.

Palmeiras logró lo imposible: remontó la serie ante LDU y definirá la Libertadores con Flamengo. Palmeiras logró lo imposible: remontó la serie ante LDU y definirá la Libertadores con Flamengo. Foto: EFE

El ganador de esta final hará historia, ya que se convertirá en el primer equipo brasilero en ganar cuatro veces la Copa Libertadores. El Flamengo lo consiguió en 1981, 2019 y 2022, mientras que el Palmeiras levantó el trofeo en 1999, 2020 y 2021.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Copa Libertadores - Final

Flamengo – Palmeiras

Estadio: Monumental de Lima (Perú)

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Héctor Paletta

Hora: 18. TV: Telefe, Fox Sports y Disney+

Flamengo: Agustín Rossi; Alex Sandro, Leo Pereira, Danilo, Guillermo Varela; Erick Pulgar, Jorginho; Jorge Carrascal, Giorgian de Arrascaeta, Luiz Araújo; Bruno Henrique. DT: Filipe Luis.

Palmeiras: Carlos Miguel; Gustavo Gómez, Fuchs Bruno, Cerqueira Murilo; Joaquín Piquerez, Raphael Veiga, Andreas Pereira, Allan Ellias, Khellven; José Manuel López y Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.

Fuente: NA