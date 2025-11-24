El DT de Palmeiras fulminó al Flaco López, a días de la final de la Copa Libertadores: "Creo que se olvidó de..."

Abel Ferrera, técnico de Palmeiras, apuntó contra José López por su sequía goleadora y amenazó con sacarlo del equipo en la definición por el título ante Flamengo. ¿Qué dijo?

Abel Ferreira cuestionó el nivel del Flaco López en Palmeiras y encendió las alarmas a cinco días de la final.

Palmeiras atraviesa días agitados cuando en realidad debería reinar la paz absoluta. Es que a cinco días de jugar la final de la Copa Libertadores ante Flamengo, Abel Ferreira generó interna en el plantel por una llamativa e inesperada crítica a José López, tras el empate 0-0 contra Fluminense con el que el Verdao estiró su mala racha a cuatro partidos sin ganar.

Ese resultado, que lo dejó a cuatro puntos del Mengao a tres jornadas para el cierre del Brasileirao, encendió la bronca del DT portugués contra el delantero de la Selección argentina pese a ser el goleador del equipo en 2025 con 23 goles en 61 partidos. ¿El motivo? Su sequía goleadora, ya que el Flaco no convierte desde el 15 de octubre, en la victoria 5-1 contra Bragantino.

La dura crítica de Abel Ferrera al Flaco López por su sequía goleadora en Palmeiras “Es un tema que hablaré con él personalmente. Lo que yo pido es una cosa, y lo que él está haciendo es otra. Creo que se olvidó de lo que estaba haciendo”, apuntó Ferreira. Sin embargo, esa primera declaración fue demasiado sutil a comparación de lo que vendría después, donde el entrenador multicampeón con Palmeiras continuó fulminando al ex Lanús.

Abel Ferreira DT Palmeiras.jpg Abel Ferreira, filoso al hablar sobre la sequía goleadora del Flaco López en Palmeiras. EFE El DT puso en duda la titularidad del argentino en la final de la Libertadores “En lugar de correr hacia adelante, corre hacia atrás”, arremetió el DT del Verdao. Incluso, el técnico amenazó con sacarlo del equipo titular en la final de la Libertadores que se disputará el próximo sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima, en Perú. “Si va a correr hacia atrás, es mejor poner a Mauricio o Facundo Torres. Es un delantero centro, no un armador. El entrenador tiene la táctica, pero la decisión es del jugador”, sentenció.