Tras el expediente de la AFA, el antecedente que favorece a Estudiantes e involucra a Independiente Rivadavia

El histórico "espaldazo" de Estudiantes de La Plata a Rosario Central en el Gigante de Arroyito, luego del escandaloso título que le dieron a la Academia Rosarina y las provocaciones de Pablo Toviggino, no pasó desapercibido. El gesto, que fue celebrado por hinchas platenses y neutrales, tuvo repercusiones en la AFA , que este lunes acusó recibo.

El Tribunal de Disciplina decidió abrirle un expediente a los jugadores del Pincha, a los que les dio un plazo de 48 horas para que ejerzan su derecho a defensa. El motivo del mismo es el incumplimiento del protocolo establecido en el Boletín Oficial N° 6625 , que figura en la web oficial de la AFA como publicado el 12 de febrero de este 2025, sobre la obligatoriedad de realizar un "pasillo de reconocimiento".

En el documento, se indica que "quienes lo integren deberán permanecer en su lugar, mirando a los jugadores que transitan, sin realizar movimientos o conductas que alteren el desarrollo normal del protocolo, procedimiento éste que deberá desarrollarse con respeto y corrección", una reglamentación sospechosamente minuciosa y que, curiosamente, no era conocida hasta el día de hoy.

A su vez, se especifica que "se llevará a cabo en el primer partido en condición de local del club ganador o campeón, en el momento del ingreso de los equipos al campo de juego, antes del saludo habitual y del sorteo de capitanes" y que "su única finalidad será rendir homenaje al plantel del club que haya sido proclamado campeón o ganador en el marco de las competencias organizadas por la Asociación del Fútbol Argentino ".

Esto último implica que los equipos homenajeados no deben ser únicamente los que hayan ganado un torneo de Liga, sino cualquier certamen local, detalle que Estudiantes puede esgrimir como defensa. Es que hay un antecedente muy reciente que lo favorece, y que involucra a Independiente Rivadavia y a Central Córdoba de Santiago del Estero , próximo rival del León en los playoffs del Clausura.

Central Córdoba no le había hecho el pasillo a Independiente Rivadavia

El último 10 de noviembre (es decir, hace apenas 14 días), la Lepra jugó en el Gargantini su primer partido como local tras la histórica consagración en el Copa Argentina. Y el Ferroviario, su rival, con la normativa vigente desde febrero, no le realizó el pasillo ni ningún tipo de reconocimiento en la cancha antes de que comenzara el encuentro. Sin embargo, no recibió ningún tipo de sanción o advertencia.

Algo similar ocurrió con Vélez tras ganar la Supercopa Internacional (8/7/25) y la Supercopa Argentina (6/9/25). El primer partido posterior a cada logro fue de local ante Tigre (14/7/25) y de visitante ante Huracán (12/9/25) respectivamente. Y en ningún caso hubo pasillo para el campeón.

Talleres también fue campeón después de ese documento que aparece en la web oficial de la AFA: le ganó la Supercopa Internacional a River el 5 de marzo de 2025. Al siguiente partido recibió a Rosario Central por el Apertura... sin pasillo.

Demasiados ejemplos sin una sanción en menos de un año. Ni siquiera un expediente, que llamativamente sí fue abierto con celeridad contra Estudiantes de La Plata, club cuya dirigencia está enfrentada a la AFA por sus manejos escandalosos.