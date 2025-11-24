La tajante sentencia de Guardiola sobre la falta de minutos del Diablito Echeverri en Bayer Leverkusen: "Hay que preguntarle a..."

Pep Guardiola, ex DT de Claudio Echeverri en Manchester City, fue consultado por lo poco que está jugando el ex River en su actual club.

Tras un primer semestre del 2025 en Manchester City en el que apenas llegó a debutar en el cierre del campeonato, Claudio Echeverri fue cedido para esta nueva temporada al Bayer Leverkusen con el objetivo de tener más rodaje. Y si bien su llegada al elenco alemán generó grandes expectativas, las cosas no están saliendo como se esperaba.

De los 17 partidos que lleva jugados el cuadro de la farmacéutica, el Diablito disputó 8, apenas 3 como titular, y sumó solo 246 minutos. Esta situación preocupa tanto al futbolista como a su entorno, y comenzó a especularse con que los Citizens interrumpan el préstamo, lo que ilusiona al mundo River con repatriarlo en 2026.

En ese sentido, Pep Guardiola, su exentrenador en los Sky Blues, fue consultado en conferencia de prensa por la falta de continuidad del joven enganche de 19 años, a quien siempre elogió cada vez que habló de él, ya fuera tanto por lo que veía en los entrenamientos, como en las pocas oportunidades que lo puso en cancha.

"Siempre nos gusta que nuestros jugadores cedidos jueguen muchos minutos. Le tenemos mucho aprecio como futbolista, pero lo que está pasando en el Leverkusen, tienen que preguntarle a su agente. Él lo sabrá todo", señaló el DT catalán, apuntando directamente a Enzo Monteopane, representante del futbolista.