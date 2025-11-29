La excelente noticia que recibió Franco Mastantuono en Real Madrid, a horas de un partido clave por La Liga

Este domingo, Real Madrid visita a Girona con el objetivo de defender la cima y Franco Mastantuono festeja en la previa. ¿Por qué?

Noviembre fue el mes más difícil para Franco Mastantuono desde su llegada al Real Madrid. Luego de la goleada 4-0 ante Valencia, la joya argentina sufrió una pubalgia que lo alejó de las canchas por un tiempo y hasta lo privó de ser convocado por Lionel Scaloni para el amistoso de la Selección argentina ante Angola.

El delantero ex River se perdió cuatro compromisos con la Casa Blanca, en donde, para colmo, al equipo de Xabi Alonso no le fue bien: derrota ante Liverpool por la Champions League, dos empates con sabor a poco ante Elche y Rayo Vallecano por La Liga y una única victoria ante Olympiacos por el certamen continental (Kylián Mbappé salvó las papas con un póker que sentenció el 4-3).

franco mastantuono A un mes de la pubalgia, Mastantuono recibió el alta médica en Real Madrid. Shutterstock Mastantuono se recuperó de la pubalgia y ya puede volver a jugar: ¿titular ante Girona? En medio de ese panorama, llegaron las buenas noticias. Es que Mastantuono recibió el alta médica y estará disponible para el encuentro de este domingo ante Girona por la fecha 14, un match clave teniendo en cuenta que el Merengue debe defender la cima ante un Barcelona que está un punto abajo y le pisa los talones.