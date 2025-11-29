La fuerte banca del DT de Palmeiras a Gallardo por el mal presente de River: "El entrenador es el mismo"

En la previa de la final de la Libertadores, Abel Ferreira, entrenador del Palmeiras, salió a respaldar al Muñeco por el flojo presente del Millonario.

Este sábado a partir de las 18 (hora de Argentina), el Palmeiras de Abel Ferreira se verá las caras con el Flamengo de Filipe Luís en el Monumental de Lima para determinar al nuevo campeón de la Copa Libertadores de América.

El Verdao tuvo una fase de grupos excepcional donde ganó sus seis partidos y en los octavos de final vapuleó a Universitario con un contundente 4-0 en el global. Sin embargo, el camino se le complicó en cuartos cuando se midió ante el River de Marcelo Gallardo, pero con mucha jerarquía y autoridad se impuso por 5-2 (global final). Luego, en semis hizo una remontada histórica ante Liga de Quito para meterse en la gran final.

El tremendo respaldo del DT de Palmeiras a Gallardo En la previa del choque frente al Mengao, Abel Ferreira habló sobre el mal presente futbolístico que atraviesa el Millonario, pero lejos de culpar a Gallardo, el DT lo respaldó y apuntó contra los jugadores: “No puedo mentir, el River que nos enfrentamos este año no fue el mismo que enfrenté en 2021. El de este año, se lo dije a mis jugadores, es un equipo muy bien entrenado y muy experimentado, pero era muy diferente”, comenzó.

"Solo hace falta que ustedes miren y vean a dónde fueron vendidos los jugadores. La diferencia era la energía de los jugadores. Jugadores más jóvenes, más frescos, con muchas ganas. Fijate donde fueron vendidos los jugadores que tenía River en aquel momento. Lo que te puedo decir ahora, después de todos estos año", añadió.