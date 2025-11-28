Boca acelera las obras en la Bombonera y ya prepara un avance clave para la ampliación

La Bombonera no se detiene. Boca sigue moviendo piezas y activa obras que buscan dejar el terreno preparado para un futuro anuncio grande.

Boca continúa ejecutando obras en La Bombonera con el foco puesto en un objetivo central de la dirigencia y de los hinchas: la futura ampliación del estadio. En una semana donde la cancha volvió a sonar como candidata para la final de la próxima Copa Libertadores (finalmente será en el Centenario de Montevideo), el club activó nuevas etapas de trabajo.

Según informó el periodista Federico Cristofanelli en Infobae, el 9 de diciembre comenzarán los trabajos en la entrada principal. Para esa fecha, el equipo ya no tendría actividad en el estadio, ya que unas potenciales semifinales del Torneo Clausura se disputarían el fin de semana del 7.

Las obras en La Bombonera siguen y se viene un movimiento fuerte en la Puerta 3 Ese día se iniciará la construcción de columnas de alrededor de diez metros de altura, que conformarán la estructura del frente de la Puerta 3, ubicada en Brandsen 805. Los trabajos demandarán poco más de una semana y finalizarán con la instalación de una pantalla led de treinta por tres metros.

Las columnas que se instalarán a las afueras de La Bombonera y sostendrán una enorme pantalla led Las columnas que se instalarán a las afueras de La Bombonera y sostendrán una enorme pantalla led. El año próximo también estará cargado de movimiento. En enero está previsto avanzar sobre el hall principal, al mismo tiempo que se completan las tareas de pavimentado e iluminación del estacionamiento ubicado sobre las vías, detrás de la zona de plateas.

En febrero será el turno de la refacción de la Platea L (inferior). Esa obra quedará lista entre abril y mayo y permitirá que Boca mantenga la localía en 2026, un tema que estuvo en duda en los últimos meses. La modernización de palcos llegará más adelante, cuando se avance sobre la Platea Media y, en su debido momento, sobre la demolición de los palcos de la calle Iberlucea, etapa que obligará a buscar un estadio alternativo.