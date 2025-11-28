Santiago Sosa reveló por qué no pudo volver a River antes de llegar a Racing: "Me dolió mucho que..."

Santiago Sosa, capitán y figura de Racing, recordó el llamado que nunca le atendieron en Núñez y explicó cómo terminó viviendo su gran presente en Avellaneda.

El presente de Santiago Sosa lo ubica entre los mejores volantes del fútbol argentino. Capitán del Racing semifinalista de la Copa Libertadores y pieza clave en la reciente clasificación a los cuartos del Torneo Clausura tras el 3-2 ante River, el mediocampista volvió a ser noticia.

El jugador de 26 años hizo todas las inferiores en River y debutó justamente ante la Academia en agosto de 2018, por los octavos de la Copa Libertadores. Sin lugar en Primera, en 2021 partió al Atlanta United de la Major League Soccer, donde jugó tres temporadas. Con el interés de Racing ya avanzado a comienzos de 2024, buscó volver a Núñez, pero no hubo respuesta del otro lado.

Santiago Sosa dio detalles del día que llamó para volver a River y no lo atendieron Sosa contó por qué no pudo volver a River Sosa contó por qué no pudo volver a River TyC Sports “Me molestó que tenía una linda relación con una persona y no pudimos hablar por teléfono. Si me atendía y me decía que no estaba en condiciones de ponerme la camiseta, lo iba a entender. Pero me dolió que no me atendió porque tenía una linda relación”, contó. Luego bajó el tono: “Quedó en el pasado y no tengo ningún tipo de rencor. Es más, lo agradezco porque ahora estoy viviendo todo esto porque estoy en Racing. Si hubiese ido a River no sé si hubiese pasado. Es una anécdota y ya está”.

Tras varias negociaciones, llegó a la Academia a préstamo desde la MLS y se transformó rápido en un pilar del equipo de Gustavo Costas, campeón de la Copa Sudamericana 2024, la Recopa Sudamericana 2025 y semifinalista de la Copa Libertadores 2025. “Tengo el sueño de estar en la Selección. Hoy me veo cerca y ojalá pueda llegar ese llamado que tanto estoy anhelando”, expresó.

Cómo fue el regreso con máscara que conmovió al Cilindro Santiago Sosa con la máscara Por precaución, Santiago Sosa jugó enmascarado frente a River y fue una de las figuras del partido. El 22 de octubre, en la derrota por 1-0 ante Flamengo por la ida de la semifinal de la Copa Libertadores, Sosa recibió un duro golpe accidental de Marcos Rojo que le provocó una fractura del hueso malar derecho. Fue operado y, según trascendió en ese momento, todo indicaba que no volvería a jugar en 2025. Pero el volante no se resignó y aceleró tiempos para estar en un duelo decisivo.