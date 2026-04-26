Maratón de Londres: Sabastian Sawe rompió la barrera de las 2 horas y lideró un podio sin precedentes

Sabastian Sawe ha batido el récord del mundo al vencer este domingo en el Maratón de Londres , con un tiempo de una hora, 59 minutos y 30 segundos. El atleta keniano rebajó la marca que tenía su compatriota Kelvin Kiptum de 2:00.35 desde el 8 de octubre de 2023 en Chicago (Estados Unidos).

En tercera posición acabó el etíope Yomif Kejelcha, que con un tiempo de 1:59:41 consiguió el récord de su país y el mejor en un debut en una maratón en la historia, mientras que Kiplimo, de Uganda, terminó tercero con un tiempo de 2:00:28, siendo este el mejor registro de su nación.

"Es un día histórico para mí". dijo a la cadena británica BBC tras la victoria. "La verdad es que empezamos la carrera muy bien y cuando nos acercábamos al final me sentía muy fuerte. Creo que mis rivales me han ayudado mucho (a batir el récord). Cuando vi el tiempo me emocioné. Todo lo que he trabajado los últimos meses se ha transformado hoy en un gran resultado", agregó, luego de promediar un tiempo de dos minutos y 49 segundos por kilómetro.

Así fue el sprint final de Sabastian Sawe en el Maratón de Londres, donde hizo historia. Así fue el sprint final de Sabastian Sawe en el Maratón de Londres, donde hizo historia. Video: ESPN

La carrera en sí transcurrió con igualdad entre los tres componentes del podio más el campeón olímpico, Tamirat Tola, el ganador de la prueba en Londres en 2022 Amos Kipruto y Deresa Geleta, hasta el kilómetro 30, cuando empezaron a ampliarse las diferencias, que se hicieron, sobre todo, palpables a partir del kilómetro 30, cuando Sawe y Kejelcha se marcharon en solitario.

Fue en ese momento cuando, con una brecha de varios segundos sobre Kiplimo y conscientes de que la victoria se decidiría entre ellos, el ritmo aumentó y empezó a ser real la posibilidad de bajar de las dos horas. A falta de un kilómetro, Sawe aceleró, dejó atrás a Kejelcha y se proclamó campeón con un tiempo nunca visto y que supone un paso adelante en la maratón y una histórica barrera derribada.

Jornada histórica: también hubo récord en el maratón femenino

Este domingo ha sido un día histórico para el atletismo en Londres, ya que también la etíope Tigst Assefa se ha impuesto en el maratón femenino de Londres tras batir su propio récord del mundo con un tiempo de 2 horas, 15 minutos y 41 segundos.

Así, los ingleses se volcaron con una de las citas más emblemáticas de la ciudad y no fallaron en la carrera popular mostrando todo tipo de disfraces, incluido un hombre que corrió con un frigorífico de 25 kilos a sus espaldas.

Fuente: EFE