El atletismo mundial asistió este domingo a la irrupción definitiva de una nueva joya de la velocidad. En el marco del Campeonato de Australia disputado en Sídney, el joven local Gout Gout, de apenas 18 años, paralizó al estadio al detener el cronómetro en 19.67 segundos en la final de los 200 metros, una marca que redefine los límites de la precocidad en el tartán.

Una dimensión histórica: por delante de Usain Bolt gout gout El registro de Gout adquiere una dimensión histórica inmediata al ponerlo en perspectiva con el desarrollo del velocista más grande de todos los tiempos. En 2004, un joven Usain Bolt de 18 años había corrido el doble hectómetro en 19.93 segundos, una marca que en su momento asombró al mundo y fue el preludio de una carrera extraordinaria: ocho oros olímpicos, once títulos mundiales y los récords vigentes de 9.58 en los 100 metros y 19.19 en los 200.

Al superar por 26 centésimas el tiempo de Bolt a la misma edad, Gout no solo alimenta las comparaciones inevitables con el "Rayo" jamaiquino, sino que proyecta expectativas inéditas para el atletismo australiano y global de cara al próximo ciclo olímpico.

"Estoy listo para ir aún más lejos" Tras cruzar la meta y asimilar la magnitud de su logro, el propio Gout dejó en claro el valor que tiene este tiempo en su evolución deportiva y mental.

gout gout Instagram/@gout.goutt “Me quita un enorme peso de encima saber que he logrado este tiempo en condiciones homologadas, que tengo la velocidad y que mi cuerpo es capaz de correr en estos tiempos. Estoy listo para ir aún más lejos”, expresó el joven velocista en declaraciones recogidas por la agencia AFP.