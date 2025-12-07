La tremenda sentencia de Gustavo Costas tras vencer a Boca y meter a Racing en la final: "Todavía no ganamos nada"
Pese a la inmensa alegría que significó el triunfo sobre Boca en la Bombonera, Costas mantuvo la cautela antes de disputar el duelo decisivo por el título.
De la mano de Gustavo Costas, Racing mantiene la ilusión más viva que nunca. Este domingo, en un partido muy chivo en la Bombonera, venció 1-0 a Boca Juniors por las semifinales y se metió en la final del Torneo Clausura 2025, en la que enfrentarán al ganador del clásico entre Gimnasia y Estudiantes, que se medirán el lunes.
Con el gol de Maravilla Martínez a los 75', que cortó una increíble sequía de 10 partidos y un total de 966 minutos sin convertir, quedó a un triunfo de volver a ganar un título de Primera División tras 6 años y medio, luego de su consagración en la Superliga 2018/19, y de meterse en la Copa Libertadores 2026, a la que no pudo entrar por la Tabla Anual.
Te Podría Interesar
Las declaraciones de Gustavo Costas en conferencia de prensa
El DT blanquiceleste, pese a la inmensa alegría por lo logrado, mantuvo la cautela en la conferencia de prensa: "Eliminamos a dos equipos muy importantes como River y Boca, pero todavía no ganamos nada", advirtió. "Merecíamos la clasificación, lo fuimos a buscar y estoy orgulloso de este equipo. Estos chicos se tiran de cabeza; igual los cagué a pedos en el vestuario", reconoció luego entre risas.
Pero, pese a la victoria, no se privó de criticar el arbitraje de Darío Herrera: "Nos pasó lo mismo que contra Tigre: cada falta nuestra era amarilla. Pero tuvimos que correr ese riesgo y nos sacaron como 5 o 6 en el primer tiempo -fueron 3 en la primera mitad y 6 en los 90 minutos-. Sabíamos que teníamos que tener cuidado, pero lo pudimos lograr. los que tenían amarilla jugaron muy bien y gracias a Dios pudimos ganar", apuntó.
El balance del 2025 de Racing
Por otro lado, hizo un balance de lo que fue el 2025 de Racing, aún con la final por delante: "Este es fue año bárbaro. Encontré un grupo de jugadores con sentido de pertenencia, que se matan, que juegan desgarrados, rotos, hacen de todo... Y eso no lo encontrás en todos lados. Además pelearon todo, y eso es difícil para el jugador. Y ahora, en vez de disfrutar el triunfo, ya estás pensando en al final", sostuvo.
"Antes le ganabas a River y a Boca y festejabas un mes. Hoy es difícil, pero tenemos que estar metidos. La historia la escriben los que ganan. Pero más allá de eso, pienso que fue un gran año y pudimos llegar con muchos problemas, con todos los lesionados... Pero cuando tenés un grupo así, es un orgullo", sentenció finalmente Costas.