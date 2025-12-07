La tremenda sentencia de Gustavo Costas tras vencer a Boca y meter a Racing en la final: "Todavía no ganamos nada"

Pese a la inmensa alegría que significó el triunfo sobre Boca en la Bombonera, Costas mantuvo la cautela antes de disputar el duelo decisivo por el título.

Con el gol de Maravilla Martínez a los 75', que cortó una increíble sequía de 10 partidos y un total de 966 minutos sin convertir, quedó a un triunfo de volver a ganar un título de Primera División tras 6 años y medio, luego de su consagración en la Superliga 2018/19, y de meterse en la Copa Libertadores 2026, a la que no pudo entrar por la Tabla Anual.

El DT blanquiceleste, pese a la inmensa alegría por lo logrado, mantuvo la cautela en la conferencia de prensa: "Eliminamos a dos equipos muy importantes como River y Boca, pero todavía no ganamos nada", advirtió. "Merecíamos la clasificación, lo fuimos a buscar y estoy orgulloso de este equipo. Estos chicos se tiran de cabeza; igual los cagué a pedos en el vestuario", reconoció luego entre risas.

Pero, pese a la victoria, no se privó de criticar el arbitraje de Darío Herrera: "Nos pasó lo mismo que contra Tigre: cada falta nuestra era amarilla. Pero tuvimos que correr ese riesgo y nos sacaron como 5 o 6 en el primer tiempo -fueron 3 en la primera mitad y 6 en los 90 minutos-. Sabíamos que teníamos que tener cuidado, pero lo pudimos lograr. los que tenían amarilla jugaron muy bien y gracias a Dios pudimos ganar", apuntó.

El balance del 2025 de Racing Por otro lado, hizo un balance de lo que fue el 2025 de Racing, aún con la final por delante: "Este es fue año bárbaro. Encontré un grupo de jugadores con sentido de pertenencia, que se matan, que juegan desgarrados, rotos, hacen de todo... Y eso no lo encontrás en todos lados. Además pelearon todo, y eso es difícil para el jugador. Y ahora, en vez de disfrutar el triunfo, ya estás pensando en al final", sostuvo.