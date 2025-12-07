Un día se terminó: la tremenda sequía que cortó Maravilla Martínez con su gol a Boca

Maravilla Martínez marcó el gol del triunfo de Racing ante Boca en la Bombonera, lo que significó el final de una larguísima racha negativa.

No hay mal que dure mil años, se dice, ni tampoco mil minutos. En el caso de Adrián Martínez, fueron 966 los minutos que duró su sequía goleadora, más de 10 partidos, desde su último tanto. Una racha que parecía inimaginable y, también, interminable, pero que se cortó este domingo en la Bombonera ante Boca Juniors.

En un clásico muy picante en el que ninguno de los dos equipos logró mostrar su mejor versión, cuando todo apuntaba a un empate 0-0 con alargue, a los 75' apareció Maravilla que, tras un gran centro de Gabriel Rojas, logró conectar un muy buen cabezazo que venció a Agustín Marchesín y le permitió marcar el 1-0 del triunfo de Racing.

El gol de Adrián Martínez ante Boca para cortar su sequía El gol de Maravilla Martínez frente a Boca El gol de Maravilla Martínez frente a Boca. TNT Sports De este modo, el goleador del ciclo Gustavo Costas pudo festejar por duplicado, ya que no solo consiguió darle fin a una malaria inédita, sino que además le permitió a la Academia avanzar a la final (en la que enfrentará a Gimnasia y Esgrima La Plata o Estudiantes) y quedar a 90 minutos de un nuevo título.

El último gol de Martínez había sido el pasado 16 de septiembre en la victoria 1-0 ante Vélez en el Amalfitani por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Desde entonces, "maleficio" de la bandera mediante, pasó 10 partidos seguidos sin convertir, entre los cuales se dieron las eliminaciones ante Flamengo y ante River por Copa Argentina.