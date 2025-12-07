El descargo bíblico de Maravilla Martínez tras cortar su sequía para darle el triunfo a Racing ante Boca: "Dios te prepara para..."

Adrián Martínez volvió a anotar después de 10 partidos sin goles, metió a Racing en la final del Torneo Clausura y recordó a Dios al finalizar el encuentro.

Racing se metió en la final del Torneo Clausura 2025 al vencer este domingo 1-0 a Boca Juniors en la Bombonera por semifinales. De este modo, quedó a 90 minutos de volver a salir campeón de Primera División después más de 6 años, todo gracias al gran gol de cabeza a los 75' de Adrián Martínez.

El gran goleador del ciclo Gustavo Costas arrastraba una increíble sequía de 10 partidos y un total de 966 minutos sin anotar, en los que había errado un sinfín de oportunidades. Sin embargo, logró cortar con su mala racha en el momento justo, para volver a poner a la Academia al borde de un nuevo título.

La analogía bíblica de Adrián Martínez tras cortar con su sequía La analogía bíblica de Adrián Martínez tras cortar con su sequía Luego del encuentro, Maravilla tuvo su descargo y recordó el apoyo de los hinchas blanquicelestes: "Necesitaba convertir. Ya el partido pasado fue importante patear el primer penal después de todo lo que había errado. Era demasiada la carga. Ahí sentí ese alivio y el apoyo de la gente cuando las cosas no salían, que gritaban igual mi nombre en la tribuna. Estoy muy agradecido a ellos por el aguante", apuntó en primera instancia.

Entonces, fiel a su estilo, no pudo evitar hacer una analogía bíblica: "Yo estaba tranquilo. Uno, al ser hijo de Dios, sabe que tiene que pasar por el desierto. Jesús mismo estuvo 40 días, Moisés también pasó por ahí… Dios te prepara para lo que quiere y esas pequeñas cosas te fortalecen. Si todo saliera bien, para qué necesitaríamos la fe, ¿no? Cuando las cosas no salen, trato de buscar y apoyarme en Dios, porque sé que va a poner las cosas en su lugar", reflexionó.