La justificación de Claudio Úbeda tras la insólita salida de Zeballos en Boca-Racing: "Estábamos viendo que..."

El DT de Boca explicó por qué reemplazó a Zeballos en pleno 0 a 0 ante Racing, una decisión que fastidió a la Bombonera y que terminó marcada por el gol rival.

La variante de Claudio Úbeda de Velasco por Zeballos hizo estallar la cancha de Boca y tuvo la protesta de Leandro Paredes.

A los 71 minutos, con el Boca Juniors - Racing todavía sin goles y la semifinal encaminada a un cierre largo, Claudio Úbeda tomó una decisión que encendió a la Bombonera: sacó a Exequiel Zeballos, el jugador más punzante del Xeneize en ataque.

La reacción en las tribunas fue inmediata, con hinchas llevándose las manos a la cabeza y un murmullo que recorrió todo el estadio. No parecía haber señales de lesión y el gesto del santiagueño tampoco explicaba el movimiento.

En su lugar ingresó Alan Velasco, que no jugaba desde el 5 de octubre por una distensión en el ligamento lateral interno. Apenas cuatro minutos después, Maravilla Martínez metió el cabezazo que clasificó a Racing a la final, lo que dejó la decisión del DT bajo una lupa todavía más grande.

La explicación de Claudio Úbeda sobre el cambio de Velasco por Zeballos Claudio Úbeda explicó el cambio del Changuito Zeballos Claudio Úbeda explicó el cambio del Changuito Zeballos TNT Sports En conferencia, Úbeda dio su explicación sin demasiadas vueltas: “Estábamos viendo con gestos que se veían en Exequiel es que estaba cansado y por eso tomamos la decisión de sacarlo. Si miramos para atrás, en los tres partidos anteriores también había salido en los últimos minutos. Hizo un desgaste físico muy grande durante todo el tiempo que estuvo en campo, y por eso habíamos tomado esa decisión”.

Más adelante, detalló qué pretendía con el ingreso de Velasco: “Con el ingreso de Alan (Velasco) busqué una característica similar, ser derecho y jugar a pie cambiado por izquierda. Queríamos darle aire al reemplazo de Ezequiel (Zeballos), que estaba cansado, y sumar más control de juego porque el partido estaba demasiado dividido en ida y vuelta. Eso era lo que nosotros pretendíamos y por eso fue el cambio”.