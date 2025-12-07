Los lapidarios memes tras la derrota de Boca ante Racing y la eliminación del Torneo Clausura
Racing dio el golpe ante Boca en La Bombonera y se metió en la final del Clausura. Las redes, fieles a su estilo, no tardaron en convertir el partido en memes.
Racing aseguró su lugar en la definición del torneo. Con un cabezazo de Maravilla Martínez, el equipo de Gustavo Costas superó a Boca y viajará a Santiago del Estero para disputar el partido decisivo del fin de semana. En paralelo, X (ex Twitter) se convirtió en un festival de memes.
Hubo de todo: elogios y cargadas por el nivel de Milton Giménez, críticas al cambio de Claudio Úbeda sacando a Exequiel Zeballos para poner a Alan Velasco, cuestionamientos a las pocas variantes del DT y menciones a su pasado en Racing, además de las reacciones de los hinchas de River, que estaban pendientes del resultado para soñar con la Libertadores.
Los mejores memes de la eliminación de Boca frente a Racing