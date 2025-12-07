Los lapidarios memes tras la derrota de Boca ante Racing y la eliminación del Torneo Clausura

Racing aseguró su lugar en la definición del torneo. Con un cabezazo de Maravilla Martínez, el equipo de Gustavo Costas superó a Boca y viajará a Santiago del Estero para disputar el partido decisivo del fin de semana. En paralelo, X (ex Twitter) se convirtió en un festival de memes.

Hubo de todo: elogios y cargadas por el nivel de Milton Giménez, críticas al cambio de Claudio Úbeda sacando a Exequiel Zeballos para poner a Alan Velasco, cuestionamientos a las pocas variantes del DT y menciones a su pasado en Racing, además de las reacciones de los hinchas de River, que estaban pendientes del resultado para soñar con la Libertadores.