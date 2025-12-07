¡Bomba! A horas del clásico contra Racing, en Boca ya tendrían definido el futuro de Úbeda como DT

Pase lo que pase frente a Racing en la Bombonera, en Boca habrían tomado una decisión definitiva respecto de la continuidad de Claudio Úbeda.

Úbeda tiene contrato en Boca hasta julio de 2026, pero había sido confirmado solo hasta finalizar la actual temporada.

Boca Juniors busca cerrar el 2025 con el título del Torneo Clausura, en un año que comenzó de la peor manera posible, pero que finaliza entonado. Uno de los grandes responsables de esta levantada en el sprint final -además de Leandro Paredes- es Claudio Úbeda, que logró darle un norte a un equipo que parecía completamente perdido.

El Sifón, que llegó como ayudante de campo de Miguel Ángel Russo, fue confirmado como entrenador principal tras el fallecimiento del histórico DT en octubre. Y si bien su contrato era hasta julio del 2026, se decía que la intención era que continuara en el cargo hasta finalizar la corriente temporada y luego buscar a otro nombre.

Aseguran que Claudio Úbeda seguirá siendo DT de Boca en 2026 Claudio Úbeda En Boca están muy conformes con el trabajo de Úbeda. @BocaJrsOficial Sin embargo, la notoria mejora futbolística, los buenos resultados, la fortaleza que tomó el grupo y el respaldo de los jugadores -llegaron incluso a comparar su trabajo con el de Lionel Scaloni en la Selección- hicieron que en Brandsen 805 comenzaran a mirarlo de otra manera. Y a horas del trascendental duelo ante Racing en la Bombonera por semifinales, ya tendrían decidida su continuidad en el banco azul y oro.

Así lo informó el periodista Tato Aguilera esta tarde por la señal de TyC Sports. Desde la dirigencia xeneize están muy conformes con lo que ha hecho en estos meses y, pase lo que pase en el clásico frente a la Academia (y en lo duelos posteriores, si se logra la clasificación), su ciclo se extenderá, por lo menos, hasta la próxima temporada.