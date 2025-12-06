El bombazo de Claudio Úbeda en los citados de Boca para la semi ante Racing en la Bombonera

Claudio Úbeda dio a conocer los 24 convocados para recibir a la Academia por un lugar en la final del Clausura y hay una gran sorpresa en la lista. Los detalles.

Boca ya tiene todo listo para la semifinal con Racing en la Bombonera. Este sábado, el club dio a conocer la lista de concentrados de Claudio Úbeda para el duelo trascendental ante la Academia y, si bien hay un solo cambio respecto a la última nómina, el único movimiento generó una grata sorpresa en el pueblo xeneize.

Alan Velasco vuelve a estar disponible para la recta final del Clausura La noticia más importante es la vuelta de Alan Velasco, quien había sufrido una distensión en el ligamento interno de la rodilla derecha hace casi dos meses y ya recibió el alta médica para regresar a las canchas. Al principio, todo parecía que el ex Independiente no iba a volver a jugar en lo que restaba de 2026 (se lo vio con una férula el día del velatorio de Miguel Ángel Russo), pero evolucionó favorablemente y los médicos dieron el ok para que se sume en la definición del campeonato.

Recién la semana pasada empezó a hacer algunos trabajos con el plantel, pero fue en estos últimos días cuando pudo completar las prácticas sin problemas y hasta formó parte de los ensayos de fútbol para el equipo suplente. En ese sentido, Úbeda lo incluyó entre los 24 jugadores convocados para el match frente a Racing en el Templo y es muy probable que ocupe un lugar en el banco.

independiente rivadavia boca Alan Velasco Claudio Gutiérrez / MDZ Fuerte decisión: Aguirre fue "borrado" por Úbeda para la semi Por el contrario, lo más llamativo de la lista es la inesperada ausencia de Braian Aguirre. El ex Newell’s había sido protagonista en la levantada del Xeneize durante el último tramo del Clausura: sumó nueve titularidades al hilo entre agosto y octubre, con un gol y dos asistencias. Sin embargo, su rol empezó a cambiar el día de la derrota 1-2 ante Belgrano con el ingreso deluxe de Exequiel Zeballos, quien le arrebató el puesto desde entonces.

Lo curioso de todo esto es que Aguirre venía de jugar los últimos 10 minutos en la victoria 2-0 ante Argentinos por los cuartos de final, por lo que la decisión de Úbeda fue bastante sorpresiva. La competencia interna también lo corrió detrás de Kevin Zenón, hoy primera alternativa para DT de Boca en ese puesto. En fin, son decisiones...