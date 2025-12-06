La "queja" de Lionel Scaloni por el horario de uno de los partidos de Argentina en el Mundial 2026

Luego de que la FIFA diera a conocer el fixture oficial, Lionel Scaloni hizo especial énfasis en la diagramación de uno de los encuentros de la Albiceleste. El motivo.

Un día después del sorteo del Mundial 2026, la FIFA dio a conocer el calendario oficial y todas las selecciones ya saben días, horarios y sedes para el certamen que se disputará a partir del 11 de junio en Estados-Unidos-México-Canada. En el evento, claro, estuvo presente Lionel Scaloni, quien se enteró a detalle del cronograma de la Selección argentina en el Grupo J.

En ese contexto, la vigente campeona del mundo hará su estreno el martes 16 de junio ante Argelia en Kansas a las 22 horas. A su vez, el segundo encuentro lo jugará el lunes 22/6 contra Austria en Dallas a las 14 y cerrará el Grupo J enfrentando a Jordania el sábado 27/6 también en Dallas, a las 23.

El nuevo análisis de Lionel Scaloni sobre los rivales de Argentina en el Mundial Luego de esto, el Gringo brindó unas palabras durante la ceremonia y volvió a analizar a los rivales del grupo. “Como dije ayer, creo que no habrá rival fácil. Después de lo que nos pasó en el Mundial anterior, fue una lección de lo que es jugar la Copa del Mundo, perdiendo el primer partido", dijo el DT, haciendo referencia a la inesperada derrota ante Arabia Saudita en el debut de Qatar 2022. "Eso nos hace tener alerta y saber que no hay que confiarse, pero los partidos hay que jugarlos. Y eso es lo que haremos: jugar cada partido como si fuera el último”, añadió.

La "queja" de Scaloni tras conocer que Argentina-Austria por el Mundial 2026 se jugará a las 14 horas. La "queja" de Scaloni tras conocer que Argentina-Austria por el Mundial 2026 se jugará a las 14 horas. Video: DSports La "queja" del DT por el horario del segundo partido ante Austria Tal como sucedió en el Mundial de Clubes, la Copa del Mundo se jugará en épocas de calor extremo en Estados Unidos y Scaloni no se mostró exento a eso. Si bien no lo utilizó como excusa, el entrenador de Argentina alzó la voz por el horario del partido ante Austria por la segunda fecha del Grupo J. “Ahora que veo los horarios, hay uno que es a las 13 horas (14 horas de Argentina) y bueno, hará un poquito de calor", apuntó.