La tremenda comparación de Paredes para respaldar a Claudio Úbeda como DT de Boca: "Es parecido a lo de..."

Con Leandro Paredes como principal referente del plantel, Boca Juniors ha logrado repuntar en este último tramo de la temporada y, con la seguidilla de triunfos que hilvanó, se clasificó a la Copa Libertadores 2026 con una fecha de anticipación y tras dos años de ausencia. Esta situación abre una nueva incógnita: ¿qué pasará con Claudio Úbeda como DT?

Luego de la muerte de Miguel Ángel Russo, el Sifón fue confirmado para que siguiera en el cargo hasta el final del 2025 y, en un principio, se pensaba en buscar un nuevo entrenador para el año próximo. Sin embargo, tras la levantada del equipo, se lo comenzó a ver con otros ojos, y si bien él mismo se encargó de aclarar que su continuidad no es segura, cuenta con el respaldo de los jugadores.

Leandro Paredes comparó a Claudio Úbeda con Lionel Scaloni Leandro Paredes comparó a Claudio Úbeda con Lionel Scaloni Así se encargó de dejarlo en claro el 5 y capitán del Xeneize: "Con Claudio estamos felices porque lo está haciendo muy bien, está llevando un grupo adelante, un grupo de personas adelante, porque es muy cercano al jugador. Para nosotros es importantísimo. Tenemos está relación parecida a la de Lionel Scaloni, ojalá que los resultados sean parecidos a los que tuvimos en Selección. Eso lo dirá el tiempo", apuntó en diálogo con TyC Sports en el marco del Media Day.

"Claudio nos pide algo muy parecido a lo que los pide Lionel en la Selección: que juguemos, que seamos nosotros y que a la hora de perder la pelota, ponerse el overol, trabajar y recuperar. Lo estamos haciendo de la mejor manera y tenemos mucho margen para mejorar", agregó en ese sentido Paredes, que habiendo trabajado con ambos técnicos y siendo una pieza importantísima para ganar el Mundial de Qatar 2022 y las Copas América 2021 y 2024, es una voz más que autorizada para hacer semejante comparación.