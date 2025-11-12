La pícara respuesta de Paredes cuando le preguntaron si Neymar puede llegar a Boca: "Lo esperamos si..."

Leandro Paredes, que mantiene una gran relación con Neymar desde su paso por PSG, se refirió a la posibilidad de traerlo a Boca.

El retorno de Leandro Paredes a Boca Juniors en un 2025 que venía siendo muy complejo le permitió al plantel dar un salto de calidad. Una vez que se adaptó, el equipo comenzó a repuntar y fue notoria la mejoría en el juego, lo que se ve reflejado en los resultados recientes y la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Además, su mera presencia es un incentivo y foco de atracción para conseguir más y mejores refuerzos y aportar más jerarquía a la nómina. Tras la victoria en el Superclásico, su padre reavivó los rumores de una posible llegada de Paulo Dybala en el corto plazo. En el marco del Media Day, el 5 xeneize fue consultado por la Joya, así como también sobre la posibilidad de fichar a Neymar, con quien mantiene una gran relación.

Leandro Paredes habló sobre Neymar y la posibilidad de que lo llame Boca Leandro Paredes habló sobre Neymar y la posibilidad de su arribo a Boca "Hablo mucho con Ney. La verdad, tengo una relación muy buena. Somos amigos. Estamos siempre en contacto", comenzó a responder Lean. Aunque advirtió: "Pero él está en su club, tenemos que tener respeto por los otros clubes, por la decisión de los demás jugadores, así que no puedo hablar mucho".

El crack brasileño atraviesa un paupérrimo presente en el Santos, en donde no está logrando hacer la diferencia que se esperaba cuando regresó a principio de año, vive condicionado por sus problemas físicos y su equipo se encuentra en puestos de descenso a falta de unas pocas fechas para que finalice el Brasileirao.