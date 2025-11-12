La revelación del Changuito Zeballos sobre su charla íntima con Miguel Ángel Russo: "Tuve que levantar la..."

Exequiel Zeballos dio detalles sobre su encuentro íntimo con el entrenador fallecido a sus 69 años previo a recuperar la titularidad en Boca.

Exequiel Zeballos atraviesa uno de sus mejores presentes futbolísticos. En sus últimas tres presentaciones con Claudio Úbeda en el banco de los suplentes, el Chango convirtió tres goles y el pasado domingo fue la figura del Superclásico al convertir y asistir a Miguel Merentiel en el 2-0 final.

Previo a que volviera a recuperar la titularidad y ser una de las figuras del nuevo Boca, el jugador oriundo de Santiago del Estero tuvo una íntima charla con Miguel Ángel Russo y hoy, un mes después del fallecimiento del DT, reveló detalles de ese encuentro que marcaron un antes y un después en su carrera.

La revelación del Changuito Zeballos sobre su charla íntima con Miguel Ángel Russo "Miguel es una persona muy importante en mi vida, fue quien me hizo debutar. Haber ganado el Superclásico y haber dedicado el triunfo a Miguel y a toda su familia fue muy importante”, comenzó en diálogo con TyC Sports.

La revelación del Changuito Zeballos sobre su charla con Miguel Russo (Créditos: TyC Sports) “Fue una charla que me la voy a guardar para mí, pero fue muy positiva. Desde ahí tuve que levantar cabeza. No solo el cinco (Paredes), sino todos los chicos me brindaron confianza y había que cambiar la imagen”, mencionó.