El tremendo elogio de un ídolo histórico de Boca al Changuito Zeballos tras el Superclásico: "Me hace acordar a mí"

Luego de su estelar actuación en el triunfo ante River, Exequiel Zeballos fue halagado por una de las más grandes leyendas de Boca.

El Changuito Zeballos fue una de las grandes figuras de Boca en el Superclásico.

Exequiel Zeballos, que venía en un gran nivel en los últimos partidos, confirmó su buen momento con una actuación estelar en el Superclásico para que Boca Juniors venciera 2-0 a River Plate en la Bombonera. El extremo de 23 años fue una de las figuras de la cancha, marcó el primer gol y asistió a Merentiel para sentenciar el resultado.

Su excepcional performance le valió numerosos elogios de los fanáticos y la prensa, e incluso de uno de los más grandes ídolos de la historia del Xeneize. Se trata de Ángel Clemente Rojas, una leyenda del club que vistió la camiseta azul y oro de 1963 a 1971 y disputó más de 200 partidos. Ganó cuatro títulos de Primera División y la Copa Argentina de 1969 (la antecesora de la que se juega hoy en día).

El elogio de Ángel Clemente Rojas al Changuito Zeballos "Ayer fue toda de él. Hizo todo él. Es un pibe bárbaro, un fenómeno", opinó Rojitas sobre el Changuito este lunes en diálogo con Súper Deportivo Radio. "Me hizo acordar a mí, porque yo era un mocoso que hacía lo mismo que él. Hacía un gol y salía gritando por todos lados. Era muy jovencito", agregó en el mismo sentido.

"Anda por todos lados. Es un pibe joven que anda por atrás, por adelante. Es un pibe de un futuro bárbaro. Me hace acordar a Rojitas, éramos iguales", destacó entre risas. Y sentenció: "Mirá lo que te digo: yo ya lo miro y sé que juega bien al fútbol. Será un crack, porque juega bien de verdad. Yo lo quiero mucho".