La emotiva frase del Changuito Zeballos tras ser la figura del Superclásico: "Los planes de Dios son perfectos"

Zeballos fue la gran figura de la tarde en la Bombonera al convertir un gol y asistir a Merentiel en el otro. Tras el partido, no pudo ocultar su emoción.

Boca se quedó con una nueva edición del Superclásico. El equipo de Claudio Úbeda mostró jerarquía y buen juego futbolístico, se impuso por 2-0 ante el River de Marcelo Gallardo con goles de Exequiel Zeballos, la gran figura de la tarde en la Bombonera, y Miguel Merentiel.

Con esta victoria, el Xeneize se quedó con los tres puntos, mantuvo el primer puesto de la zona A del Clausura, se clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y dejó muy complicado al Millonario, quien se ubica tercero en la Tabla Anual pero puede ser superado por Riestra y Argentinos Juniors, si ganan sus respectivos partidos este lunes ante Independiente y Belgrano.

La felicidad del Changuito Zeballos tras la victoria en el Superclásico Tras el final del partido, el Changuito Zeballos habló con los medios tras haber sigo elegido figura del partido y se mostró muy emocionado (se le cayeron las lágrimas cuando se retiró ovacionado por todo el público) por la victoria de Boca: "Feliz por el equipo, los planes de Dios son perfectos. Solamente hay que tener paciencia y seguir trabajando. Gracias a Dios tengo un grupo de trabajo fuera del club que son muy importantes para mí, son solo 8-10 personas que seguramente ahora cuando vaya al vestuario les voy a contestar los mensajes a ellos", comenzó.

La felicidad del Changuito Zeballos tras ser figura en el Superclásico (Créditos: ESPN) Con respecto a la clasificación a la Libertadores, el extremo que viene de convertir tres goles en sus últimos partidos, lanzó: "Muy feliz. Darle la alegría a esta gente con todo el equipo, para mí es una alegría inmensa y también para mi corazón que era quien lo necesitaba".